NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi’nde milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını bildirdi. Zirvede Ukrayna’ya desteğin taahhüt edileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de toplantıya katılacak.

ASELSAN SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNCÜ ROLDE

Rutte, ilkbaharda Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. ASELSAN’da genç mühendislerle görüştüğünü anlattı. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketinin ittifaka fayda sağladığını ifade etti.

Zirvede savunma sanayisindeki fırsatlar sergilenecek. On milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler açıklanacak. İşbirliği güvenliği artıracak ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Rutte, transatlantik işbirliğinin Kaliforniya’dan Türkiye’ye uzandığını belirtti. Türkiye’nin yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. Ankara’da büyük bir savunma sanayisi günü düzenlenecek.

RUSYA EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ

Rutte, güvenlik tehditlerine de değindi. Rusya’nın uzun vadeli tehdit olduğunu söyledi. Çin’in askeri ve nükleer gücünü hızla geliştirdiğini anlattı.

Kuzey Kore nükleer programını sürdürüyor. Ukrayna savaşından askeri tecrübe kazandı. İran da gündemdeki önemli başlıklardan biri.

Müttefikler, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak görüş taşıyor. Rutte, bu ülkelerin yakın işbirliğiyle hareket ettiğini ifade etti.

ANKARA ZİRVESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Ankara Zirvesi, Lahey’de alınan kararların uygulanmasını gösterecek. Rutte, zirvenin temel hedefini açıkladı. Müttefikler savunma harcamaları ve üretim taahhütlerini hayata geçirecek.

Zirvenin en önemli mesajı NATO’nun savunmaya hazır olduğu olacak. İttifak birlik içinde hareket etmeyi sürdürecek. Caydırıcılığını güçlendirmeye devam edecek.

Rutte, Ankara Zirvesi’nin Lahey zirvesinden daha önemli olduğunu belirtti. Toplantı, ABD ve Avrupa arasındaki tartışmalar nedeniyle kritik görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak.