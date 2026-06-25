NATO Genel Sekreteri’nden ASELSAN’a Övgü

Dünya
NATO Genel Sekreteri basın toplantısında konuşma yapıyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki zirvenin önemine vurgu yaparak savunma alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi’nde milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını bildirdi. Zirvede Ukrayna’ya desteğin taahhüt edileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de toplantıya katılacak.

ASELSAN SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNCÜ ROLDE

Rutte, ilkbaharda Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. ASELSAN’da genç mühendislerle görüştüğünü anlattı. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketinin ittifaka fayda sağladığını ifade etti.

Zirvede savunma sanayisindeki fırsatlar sergilenecek. On milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler açıklanacak. İşbirliği güvenliği artıracak ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Rutte, transatlantik işbirliğinin Kaliforniya’dan Türkiye’ye uzandığını belirtti. Türkiye’nin yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. Ankara’da büyük bir savunma sanayisi günü düzenlenecek.

RUSYA EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ

Rutte, güvenlik tehditlerine de değindi. Rusya’nın uzun vadeli tehdit olduğunu söyledi. Çin’in askeri ve nükleer gücünü hızla geliştirdiğini anlattı.

Kuzey Kore nükleer programını sürdürüyor. Ukrayna savaşından askeri tecrübe kazandı. İran da gündemdeki önemli başlıklardan biri.

Müttefikler, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak görüş taşıyor. Rutte, bu ülkelerin yakın işbirliğiyle hareket ettiğini ifade etti.

ANKARA ZİRVESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Ankara Zirvesi, Lahey’de alınan kararların uygulanmasını gösterecek. Rutte, zirvenin temel hedefini açıkladı. Müttefikler savunma harcamaları ve üretim taahhütlerini hayata geçirecek.

Zirvenin en önemli mesajı NATO’nun savunmaya hazır olduğu olacak. İttifak birlik içinde hareket etmeyi sürdürecek. Caydırıcılığını güçlendirmeye devam edecek.

Rutte, Ankara Zirvesi’nin Lahey zirvesinden daha önemli olduğunu belirtti. Toplantı, ABD ve Avrupa arasındaki tartışmalar nedeniyle kritik görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.