NBA yetkilisi George Aivazoglou, NBA ve FIBA iş birliğiyle kurulması planlanan Avrupa basketbol ligine Türkiye’den yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Aivazoglou, Ekim 2027’de başlaması hedeflenen projede önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti. İstanbul’un bu ligin yapı taşlarından biri olabileceğine inandıklarını ifade etti.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ VAR

Aivazoglou, Türkiye’den ve özellikle İstanbul’dan yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. İstanbul’un spora bağlı ve güçlü bir kültüre sahip olduğunu vurguladı. Avrupa’nın en büyük taraftar kitlelerinden birine ev sahipliği yaptığını ekledi. Türkiye’nin Avrupa basketbolunun geleceğini şekillendirmesi gerektiğini belirtti.

GELECEK 100 YILIN LİGİ İÇİN ORTAKLAR

Avrupa basketboluna milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazır paydaşlarla görüştüklerini aktardı. Finansal tarafın tek unsur olmadığını belirtti. Kendileriyle aynı vizyonu paylaşan ortaklar aradıklarını ifade etti. Gelecek 100 yılın ligini kuracak iş birlikleri hedeflediklerini söyledi.

YÜZDE 90 GELİR KULÜPLERE AKTARILACAK

Projenin ilk 10 yılında gelirlerin yüzde 90’ının kulüplere aktarılması planlanıyor. Bu, Avrupa basketbol tarihinde benzeri görülmemiş bir yatırım anlamına geliyor. Kulüplerin ekonomik modelin tam merkezinde olduğunu ifade etti. İlk günden itibaren yüz milyonlarca dolar garanti katılım ödemesi sağlanacak.

GENÇ YETENEKLER AVRUPA'DA KALACAK

Proje, genç Avrupalı oyuncuların Avrupa’da kalmasını teşvik edecek fırsatlar sunuyor. Daha yüksek gelir ve ticari fırsatlar oyuncuları cezbedecek. Bu durumun yeni nesil oyunculara ve taraftarlara ilham vereceği belirtiliyor. NBA, 80 yıllık deneyimini bu projeye taşıyor.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

Aivazoglou, Galatasaray ile yürütülen görüşmelerin yapıcı geçtiğini kaydetti. Galatasaray’ın vizyonunun projeyle örtüştüğünü ifade etti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes’in de önemli kulüpler olduğunu belirtti. Türkiye’deki basketbol kültürünün gelişimine katkı sağladıklarını vurguladı.

AVRUPA LİGİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Avrupa Ligi yönetimiyle bir araya geldiklerini aktardı. Ortak bir zeminde buluşmak için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki ay yeniden görüşme planlanıyor. Anlaşma sağlanamazsa yatırımcılarla yola devam edeceklerini belirtti.