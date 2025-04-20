Nedim Yiğit Antalyaspor’a Atandı

ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE NEDİM YİĞİT GETİRİLDİ

Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da, Ferda Romanlı’nın görevini bırakmasının ardından altyapı koordinatörlüğü pozisyonuna Nedim Yiğit atandı. Bu görev için ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

YİĞİT’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Resmi belgelerin imzalanmasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Yiğit, “Antalyaspor ve Antalya şehrini en güzel şekilde temsil edecek, ahlaki davranışa sahip olan ve sportif başarılar elde edecek sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için bu şansı bana veren Antalyaspor camiasına çok teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.