Netanyahu Konuşurken Salonu Karıştıran Slogan

Dünya
Netanyahu bir konuşma yaparken dikkatle dinleniyor
Necef'teki mezuniyet töreninde Netanyahu'ya yönelik tepkiler, son dönemdeki protestoların etkisini yansıtıyor.
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İsrail’de Necef bölgesindeki “Bahad 1” askeri üssünde düzenlenen muharip subayların mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu törende konuşma yaparken salondaki bir katılımcı “Evine git” diye bağırdı. Bu sözlerin ardından bazı katılımcılar Netanyahu’yu alkışladı.

NETANYAHU DESTEKÇİLERİ ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ

Alkışların ardından Netanyahu destekçileri “Haydi Bibi” sloganları attı. Törendeki diğer katılımcılar da alkışlarla karşılık verdi. Olay son dönemdeki protestoların sürdüğü bir dönemde yaşandı.

PROTESTOLAR SIRASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Göstericiler erken seçim çağrısı yapıyor. Hükümeti 7 Ekim 2023’teki güvenlik zafiyetleriyle suçluyorlar. Ayrıca savaş hedeflerine ulaşamadıklarını belirtiyorlar.

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