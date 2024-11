Netflix’ten Interaktif İçeriklere Son Tarih Açıklandı

NETFLİX’İN İNTERAKTİF İÇERİKLERİ SON BULUYOR

Netflix, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren platformundaki interaktif yapımların büyük bir kısmını kaldırma kararı alıyor. Bu değişiklik, interaktif filmlerin zamanla popülaritesinin azalmış olmasından kaynaklanıyor. İzleyicilere hikayenin akışını yönlendirme fırsatı veren interaktif içerikler, onları daha etkin bir şekilde filme dahil etmeyi amaçlıyordu.

YALNIZCA DÖRT YAPIM KALACAK

Netflix’in açıklamasına göre, bu süreçte platformda yalnızca dört interaktif yapım kalacak. Bu yapımlar arasında “Black Mirror: Bandersnatch”, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, “Ranveer vs. Wild with Bear Grylls” ve “You vs. Wild” yer alıyor. Diğer tüm interaktif içerikler ise belirtilen tarihten itibaren platformdan kaldırılacak. Değişiklik, özellikle interaktif film deneyiminin heyecanını yitirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

TEKNOLOJİDE YENİ BİR YÖNELİM

Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher, interaktif içeriğin teknolojisinin amacına hizmet ettiğini, ancak artık diğer teknolojilere odaklanma zamanının geldiğini belirtiyor. Bu açıklama, Netflix’in içerik stratejisinde yeni bir yönelime gideceğini ve daha geleneksel içerik üretimine ağırlık verebileceğini gösteriyor.

İZLEYİCİNİN TALEBİ DEĞİŞİYOR

Bir zamanlar Netflix’in en yenilikçi özelliklerinden biri olarak kabul edilen interaktif içerikler, başlangıçta büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ancak zaman içinde bu formatın cazibesi azalmış ve izleyiciler, daha geleneksel hikaye anlatımına yönelmeye başlamıştı. Netflix, bu değişimle birlikte sunduğu içeriklerin çeşitliliğine yoğunlaşarak, izleyicilerin ilgisini çekecek yeni formatlar geliştirmeyi planlıyor.