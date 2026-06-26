Nihat Kahveci Canlı Yayında Patladı

Spor
Nihat Kahveci, canlı yayında heyecanlı bir şekilde konuşuyor
Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından teknik direktör Montella'yı sert bir dille eleştirdi.
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A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri’ni son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’na teselli galibiyetiyle veda etti. Takımda yaşanan tartışmalar ise bir türlü sona ermiyor. Turnuvadan elenmenin kesinleştiği ilk iki maçın ardından efsane golcü Nihat Kahveci, canlı yayında adeta patladı. Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella’nın maç sonrası açıklamalarına ve takıma yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.

MONTELLA'NIN GÖREVDEN ALINMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Nihat Kahveci, Montella’nın maç sonrası takıma yönelik eleştirileri “saldırı” olarak nitelendirmesine sinirlendi. İtalyan çalıştırıcının sürekli çeşitli mazeretler ürettiğini belirten Kahveci, derhal görevden alınması gerektiğini savundu. Milli takımın etrafında oluşturulan suni gündemlere ve saha dışı açıklamalara isyan etti.

BAHANELERDEN BIKTIĞINI AÇIKLADI

Kahveci, Montella’nın sürekli laf sokma çabası içinde olduğunu ifade etti. Takım içindeki disiplinsizliğe de dikkat çeken Kahveci, şu ifadeleri kullandı: “Yarın Montella’yı yollarım! Hala laf sokuyor.” “İstatistik ve bahane dinlemekten bıktık” diyerek tepkisini sürdürdü. Fatih Terim’e yapılan atıfları da eleştirdi.

TAHTA GİTMEYEN TARAFTARLARA DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvanın ilk maçlarında sabaha karşı uyanan taraftarların meydanları doldurduğunu hatırlattı. ABD maçına ilgi göstermeyen taraftarların sorumlusunun teknik heyet olduğunu vurguladı. Kahveci, “İnsanları soğuttunuz, kalkmadı insanlar bu sabah” dedi. Havalimanında özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

PASAPORT GÖNDERME ÇAĞRISI YAPTI

Yayının sonlarına doğru sinirlerine hakim olmakta zorlanan Kahveci, Montella’nın ‘onurumuz için oynadık’ sözlerine de tepki gösterdi. “Hala laf sokuyorsun, nerede ruhunu gösterdin” diyerek biletini kesti. “Verin Türk pasaportunu gitsin” ifadelerini kullandı. Maç günleri uyku uyumadıklarını belirtti.

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