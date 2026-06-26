Norm Fazlası Müdür Yardımcıları 31 Ağustos’ta Yer Değiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, eğitim camiasında önemli değişikliklere yol açtı. Bugün açıklanacak yeniden yönetici görevlendirme sonuçlarında tercihlerine yerleşemeyen okul yöneticileri kritik bir süreçle karşı karşıya. Kendi ilçesinde boş norm bulunmayan idareciler, 31 Ağustos’ta norm fazlası öğretmen statüsünde resen atanma riski taşıyor.

MÜDÜR YARDIMCILARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Yeni düzenleme, norm kadro fazlası durumuna düşen idareciler için dört yıllık görev süresinin dolmasını beklemiyor. Zorunlu yer değişikliği süreci hemen başlatılacak. Tercihlerine yerleşemeyen okul yöneticileri doğrudan norm fazlası değerlendirmeye alınacak. Okul müdürlerinin norm fazlası olması nadir görülüyor. Bu uygulamanın asıl mağdurunun müdür yardımcıları olacağı belirtiliyor.

NORM FAZLASI ATAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Norm fazlası öğretmen atama takvimi, Ağustos ayında işletilecek. Norm kadro fazlaları 17-19 Ağustos’ta belirlenecek. İtiraz süreci ise 20-21 Ağustos’ta gerçekleşecek. Kesin sonuçlar 24 Ağustos’ta ilan edilecek. Başvurular 26-28 Ağustos’ta alınacak. Kadrolu öğretmenlerin resen ataması 31 Ağustos’ta yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 1 Eylül’de tamamlanacak. Eğitim sendikaları düzenlemenin binlerce müdür yardımcısını mağdur edeceğini ifade ediyor.