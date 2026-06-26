Norveç Okullarında Yapay Zeka Yasaklanıyor, Kitaplar Geri Dönüyor

Norveç hükümeti, eğitimde dijitalleşmenin öncüsü olarak kabul edilen ülkede yapay zeka kullanımına sert kısıtlamalar getiren radikal bir karar alarak okullarda teknolojinin sınırlarını yeniden çiziyor. Temel becerileri korumak isteyen hükümet, tablet ve bilgisayarların gölgesinde kalan okuma, yazma ve matematik eğitimini öne çıkarıyor. Daha önce akıllı telefonları sınıflardan meneden yetkililer, şimdi de yapay zekanın çocuk gelişimini olumsuz etkilemesini önlemek için harekete geçti.

YAPAY ZEKA YASAĞI AĞUSTOS SONUNDA BAŞLIYOR

Başbakan Jonas Gahr Stoere basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yapay zeka araçlarının çocukların eğitimdeki kritik aşamaları atlamasına yol açtığını vurguladı. Okulun temel görevinin okuma, yazma ve matematik becerilerini kazandırmak olduğunu hatırlattı. Yeni kurallar Ağustos sonunda başlayacak eğitim-öğretim yılıyla yürürlüğe girecek.

OKULDAKİ KISITLAMALAR YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yeni düzenleme çocukların yaş gruplarına göre kademeli yasaklama öngörüyor. 6-13 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yapay zeka tamamen yasaklandı. Çocuklar temel eğitimlerini geleneksel yöntemlerle alacak. 14-16 yaş arası lise öncesi öğrenciler yapay zekayı öğretmen gözetiminde deneyimleyebilecek. 17-19 yaş arası lise öğrencileri ise yapay zekayı uygun şekilde kullanmayı öğrenebilecek.

BASILI KİTAPLAR İÇİN ÖZEL FON AYRILDI

Norveç 1990’larda bilgisayarları, 2010’larda tabletleri sınıflara sokarak geleneksel eğitimden uzaklaştı. Hükümet bu dijital akımı tersine çevirmeye kararlı. Yapay zeka yasağının yanı sıra sınıflardaki tablet ağırlığını azaltacak yeni yasa teklifi hazırlanıyor. Okullarda basılı kitap kullanımını artırmak için özel bütçe fonu oluşturulacak.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DA KISITLANIYOR

Norveç’in teknolojiye karşı önlemleri sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor. Hükümet çocukların ekran süresini azaltmak ve ruh sağlıklarını korumak istiyor. 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefleyen küresel trendi takip ediyor. Bu yöndeki planlar kararlılıkla sürdürülüyor.