Öğretmenler 26 Haziran’da Tatile Çıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için yaz tatili 26 Haziran’da karnelerin ardından başlayacak. Bayrak törenlerinin ardından öğretmenler tatile çıkacak. Bakanlık sene sonu seminerlerini online yapma kararı aldı. Öğretmenler bu çalışmaları ÖBA üzerinden tamamlayacak.

YAZ TATİLİ 66 GÜN SÜRECEK

Öğretmenler için 2026/2027 eğitim yılı 1 Eylül’de başlayacak. Tatil süresi toplam 66 gün olacak. Haziran ayında 4 gün tatil yapılacak. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 31’er gün tatil olacak.

YENİ EĞİTİM YILI EYLÜLDE BAŞLIYOR

2026/2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül’de çalacak. Bir sonraki eğitim yılı 25 Haziran’da sona erecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yeni tatil dönemi başlayacak.