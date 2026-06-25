Öğretmenlere Sene Sonu Evrak Baskısı

MEB çalışma takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek ve öğretmenler yoğun evrak hazırlığı gerçekleştiriyor. Öğretmenler büyük oranda e-okul işlemlerini tamamladı. Okul yöneticileri evrakların erken teslimini istiyor.

EVRAK HAZIRLIĞI YOĞUN MESAİ GEREKTİRİYOR

Kulüp raporları, ders kesim raporları ve sınav analizleri uzun bir liste oluşturuyor. Öğretmenler bu belgeleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Okul yönetimleri Pazartesi gününden itibaren resmi yazılarla teslimat talep etti.

OKUL YÖNETİMLERİNİN TALEPLERİ ZORLUK YARATIYOR

Müfettiş denetimlerinde bu evrakların önemi tartışılmaz. Ancak öğretmenlerin sene sonu heyecanını yaşaması da önemli. Dönem sonlarında istenen evraklara bir düzenleme getirilmeli. Öğretmenler evrak işleri nedeniyle evde geç saatlere kadar çalışıyor. Mevcut ağır iş yükünün düzenlenmesi gerekiyor.