Oktay Çubuk Taburcu Olup Konuştu

Magazin
İki genç adam farklı pozlarda bir arada duruyor
Oktay Çubuk, yaşadığı sağlık sorunları sonrası hayata bakış açısını değiştirdiğini ve anı yaşamanın önemini vurguladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Oktay Çubuk, iki ay önce Portekiz’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gördü. Lizbon’da annesine eşlik ederken fenalaşan 30 yaşındaki oyuncunun kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Çubuk, aylar sonra taburcu oldu. Sağlık durumuyla ilgili samimi bir paylaşım yapan oyuncu, yaşadığı deneyimi anlattı.

KALBİ DURDU VE TEKRAR HAYATA DÖNDÜ

Oktay Çubuk, Lizbon’da aniden fenalaştı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabasıyla kalbi yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, yoğun bakıma alındı. Durumu iyiye gidince normal odaya çıkarıldı.

HAYATA BAKIŞ AÇISI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Taburcu olan Çubuk, yeni bir paylaşım yaptı. Yaşadığı deneyimin ardından hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Anı yaşamanın önemini vurguladı. Kendisine verilen ikinci şansı bilinçli değerlendirmek istediğini belirtti.

"KISA BİR SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM"

Oyuncu, doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatını kaybettiğini ifade etti. Tekrar hayata döndüğünü aktardı. Bu süreçte ailesine, dostlarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

"BANA VERİLEN ZAMANI LAYIKIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Çubuk, bundan sonraki hayatını daha bilinçli yaşamak istediğini söyledi. İyileşme ve geri dönüş sürecinde olduğunu belirtti. Zamanla daha iyi olacağına inancının tam olduğunu ifade etti. Bu sürecin kendisine umudun önemini hatırlattığını vurguladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.