Oktay Çubuk Taburcu Olup Konuştu

Oktay Çubuk, iki ay önce Portekiz’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gördü. Lizbon’da annesine eşlik ederken fenalaşan 30 yaşındaki oyuncunun kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Çubuk, aylar sonra taburcu oldu. Sağlık durumuyla ilgili samimi bir paylaşım yapan oyuncu, yaşadığı deneyimi anlattı.

KALBİ DURDU VE TEKRAR HAYATA DÖNDÜ

Oktay Çubuk, Lizbon’da aniden fenalaştı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabasıyla kalbi yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, yoğun bakıma alındı. Durumu iyiye gidince normal odaya çıkarıldı.

HAYATA BAKIŞ AÇISI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Taburcu olan Çubuk, yeni bir paylaşım yaptı. Yaşadığı deneyimin ardından hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Anı yaşamanın önemini vurguladı. Kendisine verilen ikinci şansı bilinçli değerlendirmek istediğini belirtti.

"KISA BİR SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM"

Oyuncu, doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatını kaybettiğini ifade etti. Tekrar hayata döndüğünü aktardı. Bu süreçte ailesine, dostlarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

"BANA VERİLEN ZAMANI LAYIKIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Çubuk, bundan sonraki hayatını daha bilinçli yaşamak istediğini söyledi. İyileşme ve geri dönüş sürecinde olduğunu belirtti. Zamanla daha iyi olacağına inancının tam olduğunu ifade etti. Bu sürecin kendisine umudun önemini hatırlattığını vurguladı.