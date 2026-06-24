Okul Yöneticilerine Sene Sonu Rapor Görevi

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuz doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasına bugün itibarıyla resmen girilmiş bulunmaktadır. Okullarda dönem sonu faaliyet haftası bu sebeple başladı. Müfredat tamamlandı, dersler yerini şenliklere bıraktı.

81 İLİN VERİ RAPORU HAZIRLANIYOR

Bu hafta okullarda zeka oyunları ve yarışmalar düzenleniyor. Sosyal sorumluluk projeleri de raporlanacak. İlçe müdürlükleri verileri toplayıp bakanlığa iletecek.

ETKİNLİKLER İÇİN GÖRSEL KANIT ŞART

Müdürlükler faaliyetlerin yapıldığını doğrulamak istiyor. Okullar fotoğraf ve video yüklemek zorunda. Bu görseller raporlara eklenerek sunulacak.

SICAK HAVA KATILIMI ETKİLEDİ

Haziran sıcakları son haftada öğrenci sayısını düşürdü. Liselerde devamsızlık oranı büyük arttı. İlkokul ve ortaokullarda ise katılım yüksek kaldı.

RAPORLAR İÇİN SÜRE DARALIYOR

Öğrenci düşüşüne rağmen okullar planlarını uyguluyor. Müdürler etkinlik raporlarını ve görselleri teslim edecek. Bu teslimat hafta sonuna kadar tamamlanmalı.