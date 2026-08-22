Okullarda İlk Hafta Özel Etkinlikler Düzenlenecek

Eğitim
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2026-2027 eğitim-öğretim yılı için belirlenen özel program, öğrencilerin milli değerler ve vatan sevgisi ile yetiştirilmesini hedefliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026/70 sayılı Genelge ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılında tüm okullarda uygulanacak özel programın ayrıntılarını belirledi. 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler için ilk hafta, 14-18 Eylül tarihleri arasında özel etkinliklerle geçecek. Program, Gazi Meclis’te kabul edilen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ile “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde hazırlanan kılavuzlara dayanıyor. Bu kapsamda öğrencilerde milli birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku ve anayasal vatandaşlık bilincinin artırılması hedefleniyor.

İLK HAFTA ETKİNLİKLERLE DOLU GEÇECEK

Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda hem 14-18 Eylül tarihlerini kapsayan ilk haftada hem de ders yılı boyunca milli değerleri ve vatan sevgisini pekiştirecek etkinlikler düzenlenecek. Öğrencilerin milli dayanışma ruhuna uygun biçimde yetiştirilmesi için hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm okullarda bütüncül bir yaklaşım benimsenecek. Eğitim sürecinin tamamında öğrencilere milli birlik ve beraberlik şuuru kazandırılması amaçlanıyor.

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