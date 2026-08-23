Ölü Bulunan Polis Memurunun Eşi Aranıyor

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Polis memurları, su üzerinde bir botla arama yapıyor
Worcester'de bir polis memurunun ölümüyle ilgili olarak eşi hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve arama çalışmaları sürüyor.
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Massachusetts’te bir kadın, polis memuru eşinin ölümüyle bağlantılı olarak hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından aranıyor. Polis memurlarının ruh sağlığı için çalışan bir grubun kurucu ortağı olan Karen Solomon’un, Worcester Polis Memuru Kurt Solomon’un Salı günü evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili arandığı belirtildi. Worcester Polis Şefi Paul Saucier, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Karen Solomon hakkında tehlikeli silahla saldırı ve ağır bedensel zarar verme suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

ARAMA EKİPLERİ KAREN SOLOMON'U ARIYOR

Şef Saucier, Karen Solomon’un silahlı ve tehlikeli olarak değerlendirildiğini ancak Kurt Solomon’un hizmet silahının evde olduğunu söyledi. Saucier, “Şu anda aramaya devam ediyoruz. Onu burada ya da başka bir yerde bulana kadar durmayacağız” dedi ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek yaralanmanın kesici bir aletle ilgili olduğunu ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

911 KAYITLARI OLAY YERİNİ ORTAYA KOYDU

Wildwood Caddesi’ndeki eve yapılan müdahaleye ilişkin kayıtlar, evin içinde kan görüldüğünü ve bir kadın 911 arayan kişiye ulaşılmaya çalışıldığını gösteriyor. Sabah 5.30 sıralarında “arka bahçede yatan bir adam” ihbarı üzerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. Olayı bildiren kişinin evin kadın sakini olduğu belirtilirken, geri arandığında telefonun sesli mesajının Karen Solomon’a ait olduğu tespit edildi. Polis, 911 çağrısını Solomon’un yaptığını doğrulamadı.

KAYIP ARABA VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Kayıtlara göre, ev sahiplerine kayıtlı gri renkli 2023 model Toyota Highlander’ın kaybolması üzerine sabah 6.19’da “gözleyin” uyarısı verildi. Şef Saucier, ekiplerin sabah 5.28’de “yardıma ihtiyacı olan hasta” ihbarına yanıt verdiğini açıkladı. Pazar gününe kadar sürecek aramada dalgıçlar, köpekler ve sonar cihazları kullanılıyor. Şehir, arama devam ederken Coes Pond Parkları ve Stearns Tavern bölgelerini kapattı.

KURT SOLOMON'UN ARDINDAN

İki oğlu olduğu belirtilen Kurt Solomon’un, kendi sebze bahçesiyle gurur duyan bir emektar olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki Solomon’un, gıda bankasına sebze bağışında bulunduğu ve balık tutmaktan keyif aldığı aktarıldı. New England Polis Memurları Derneği, Solomon’u “son derece güvenilir bir memur ve dost” olarak nitelendirdi. Worcester Belediye Başkanı Joe Petty de Solomon’un sıcak gülümsemesini özleyeceğini söyledi. Cenaze töreninin Çarşamba günü yapılacağı belirtilirken, Karen Solomon’un kamera görüntüleri ve ihbarlar araştırılıyor.

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