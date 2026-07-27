Önder Özen, Vlahovic Transferini Değerlendirdi

Spor
Önder Özen ve Dusan Vlahovic'in futbol kariyerleri üzerine bir görüntü
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Dusan Vlahovic ile resmi bir görüşme yapılmadığını ve oyuncunun geleceğinin Avrupa'daki transferlere bağlı olduğunu açıkladı.
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer gündemindeki Dusan Vlahovic hakkında resmi bir temas olmadığını açıkladı. Özen, oyuncunun geleceğinin Avrupa’daki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Italiano, Vlahovic’e Beşiktaş’a imza attığı için başarılar diledi. Özen, fırsat doğarsa transferi değerlendireceklerini belirtti.

VLAHOVIC'İN ÖNCELİĞİ BÜYÜK LİGLER

Özen, yıldız golcünün iki seçeneği olduğunu söyledi. Bunlar büyük ligler veya yüksek kontratlar. Vlahovic, büyük kulüplerin santrfor hamlelerini bekliyor. Menajeriyle piyasanın tavanı oluştuktan sonra karar verecek.

ITALIANO İLE YENİDEN BULUŞMA İHTİMALİ

Özen, Vlahovic’in en başarılı dönemini Italiano ile geçirdiğini hatırlattı. İkili arasında karşılıklı büyük saygı var. Yeniden birlikte çalışma isteği oluşabilir. Özen, futbolcular için önceliğin kontrat ve kariyer olduğunu ekledi.

TRANSFER İÇİN KAPI ARALIĞI

Özen, Beşiktaş’ın kapıyı tamamen kapatmadığını ifade etti. Şartlar oluşursa fırsatı değerlendirmek istediklerini söyledi. Ancak oyuncunun önceliği Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takım. Vlahovic ayrıca büyük ölçekli bir sözleşme hedefliyor.

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