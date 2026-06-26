Altın Kayıplarının Bir Kısmını Geri Aldı

Ekonomi
Birbirine karışmış altın sikkeler bir yüzeyde duruyor
Altın fiyatları, güçlenen dolar ve Fed'in faiz artırım sinyalleriyle birlikte düşüş göstermeye devam ediyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Spot altın güne yüzde 0,3 düşüşle 4010 dolardan başladı. Öğle saatlerinde kayıplarını telafi eden spot altın yüzde 0,2 arttı. Şu anda 4038 dolardan alıcı bulan altın toparlanma sinyali veriyor. Gram altın yüzde 0,2 yükselişle 6055 TL’den satılıyor. Spot gümüş ise 57,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FAİZ BASKISI ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Güçlenen dolar endeksi ve Fed’in faiz artırım sinyalleri altını baskılıyor. ABD-İran savaşının etkisiyle altın yılbaşından bu yana yüzde 29 değer kaybetti. Ocak ayında 5594 dolar olan ons altın çarşamba günü 4 bin doların altına geriledi. Haftanın son gününe 4 bin dolar sınırında başlayan altın haftayı yüzde 3 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

YATIRIMCILAR FED'İN FAİZ ARTIRIMINI FİYATLIYOR

ABD-İran savaşı küresel enflasyon korkusunu artırdı. Yatırımcılar bu yıl Fed’in faiz artıracağını fiyatlıyor. Fed için kritik veri olan ABD PCE enflasyonu 3 yıl sonra yüzde 4’ün üzerine çıktı. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.
Manşet

Erhan Karaal’ın Aracına Takip Cihazı Görüntüleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde eski bir İBB çalışanının araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor.
Manşet

Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Manşet

Mansur Yavaş’tan AK Parti’ye Geçen Başkanlara Tepki

Mamak Metrosu şantiyesinde düzenlenen programda Mansur Yavaş'a, AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş bu soruya sert bir tepki gösterdi.
Manşet

Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir'i "kasten öldürmek" suçundan cezalandırdı.