Spot altın güne yüzde 0,3 düşüşle 4010 dolardan başladı. Öğle saatlerinde kayıplarını telafi eden spot altın yüzde 0,2 arttı. Şu anda 4038 dolardan alıcı bulan altın toparlanma sinyali veriyor. Gram altın yüzde 0,2 yükselişle 6055 TL’den satılıyor. Spot gümüş ise 57,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FAİZ BASKISI ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Güçlenen dolar endeksi ve Fed’in faiz artırım sinyalleri altını baskılıyor. ABD-İran savaşının etkisiyle altın yılbaşından bu yana yüzde 29 değer kaybetti. Ocak ayında 5594 dolar olan ons altın çarşamba günü 4 bin doların altına geriledi. Haftanın son gününe 4 bin dolar sınırında başlayan altın haftayı yüzde 3 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

YATIRIMCILAR FED'İN FAİZ ARTIRIMINI FİYATLIYOR

ABD-İran savaşı küresel enflasyon korkusunu artırdı. Yatırımcılar bu yıl Fed’in faiz artıracağını fiyatlıyor. Fed için kritik veri olan ABD PCE enflasyonu 3 yıl sonra yüzde 4’ün üzerine çıktı. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.