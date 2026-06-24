OpenAI İlk Özel Çipini Tanıttı

OpenAI, yapay zeka altyapısında kendi çipini üreterek Nvidia’ya olan bağımlılığı azaltma yolunda kritik bir adım attı. Şirket, ChatGPT ve yazılım geliştirme ajanı Codex için özel olarak tasarladığı Jalapeño adlı işlemciyi duyurdu. Broadcom ile ortak geliştirilen çipin, mevcut en güçlü işlemcilere kıyasla çok daha verimli bir performans sunduğu belirtiliyor.

JALAPEÑO ÇİPİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE STRATEJİK HEDEFİ

OpenAI, blog yazısında Jalapeño’nun genel amaçlı bir çip olmadığını, doğrudan modern büyük dil modelleri için inşa edildiğini açıkladı. Şirket, ilk testlerde çipin watt başına performansının mevcut en iyi teknolojilerden belirgin şekilde daha yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Bu hamle, geçen yıl OpenAI ile Broadcom arasında 10 gigawatt’lık bilgi işlem gücü için özel çip geliştirme planının ilk somut ürünü olarak kayda geçti.

NVIDIA’YA ALTERNATİF ARAYIŞI HIZLANIYOR

Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin kendi yapay zeka çiplerini geliştirme trendine katılan OpenAI, bu adımla Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Yatırım firması Quilter Cheviot’tan Ben Barringer, “Hiç kimse Nvidia’ya mahkum olmak istemez. Şirketler çip ayak izlerini çeşitlendirmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu. Nvidia, yapay zeka modellerini çalıştıran veri merkezlerindeki kritik konumu sayesinde dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti.

HALKA ARZ HAZIRLIĞI VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Bu duyuru, OpenAI’nin potansiyel olarak bir trilyon dolar değerlemeyle halka arza hazırlandığı bir döneme denk geldi. Şirketin, bu değerlemeyi karşılayacak geliri üretebildiğini kanıtlama baskısı artarken, yapay zeka altyapısında büyük paralar dönüyor. OpenAI daha önce yapay zeka maliyetlerini düşük tutmak için “devasa miktarda yapay zeka altyapısı” kurulması gerektiğini vurgulamıştı.

TÜKETİCİYE ETKİSİ VE ULAŞILABİLİRLİK HEDEFİ

Şirket, yeni çipi tüketiciler açısından yapay zeka modellerini daha uygun fiyatlı hale getirme aracı olarak konumlandırıyor. OpenAI kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman, “Stratejimizin daha fazlasını kendimiz tasarlayarak, daha fazla zekayı daha yüksek verimlilikle sunabilir ve ileri yapay zekayı daha geniş erişime taşıyabiliriz” dedi. Bu yaklaşım, basit sohbet robotlarından sürekli çalışan ajanlara geçiş yapan yapay zeka hizmetlerinin artan enerji ve bilgi işlem talebini karşılamayı da hedefliyor.