Oscar Cardozo’nun Futbol Kariyeri Devam Ediyor

Benfica formasını 7 yıl terleten ve sonrasında Trabzonspor’a transfer olan Oscar Cardozo, mayıs ayında 42 yaşına basacak. Paraguaylı golcünün futbol kariyerine devam ettiği öğrenildi.

BENFİCA’DA BAŞARILI GÜNLER

2007 yılında Benfica’ya katılan Oscar Cardozo, burada birçok başarıya imza atarak Portekiz kulübünün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Benfica formasıyla toplamda 293 maçta görev alan Cardozo, 172 gol ve 38 asistle önemli bir skor katkısı sağladı. 2014 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer oldu.

TRABZONSPOR DÖNEMİ

Trabzonspor’daki iki sezonu boyunca 66 maça çıkan Cardozo, bordo-mavili forma ile 28 gol atmanın yanı sıra 6 asist de yaptı. 2016 yılında Trabzonspor macerası sona eren Cardozo, Yunan ekibi Olympiakos’a transfer oldu ve burada sadece bir sezon geçirdi. Olympiakos’ta 34 maça çıkıp 3 gol ve 3 asist sergiledi.

LIBERTAD’DA KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

2017 yılında, Paraguay 1. Ligi ekiplerinden Libertad’a bonservissiz olarak katılan Oscar Cardozo, şu anda aktif futbol hayatına orada devam ediyor. Mayıs ayında 42 yaşına girecek olan Cardozo, bu sezon 8 maçta 2 gol ve 1 asistle 3 kez skor katkısı vermeyi başardı. Kariyerinin en yüksek piyasa değeri 17.5 milyon euroya ulaşan Cardozo’nun güncel piyasa değeri ise 200 bin euro olarak gösteriliyor.