Osimhen, Icardi’nin Yerine Vatandaşını Önerdi

Spor
Futbolcuların sahada birbirine selam verdiği an
Victor Osimhen, Galatasaray için Tolu Arokodare'yi önererek forvet transferine dair önemli bir adım attı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Galatasaray’da yeni sezon planlamaları sürerken Mauro Icardi’nin vereceği karar merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın durumu netlik kazanmadı. Olası ayrılık senaryoları için alternatif isimler değerlendirilmeye başlandı.

OSIMHEN'DEN VATANDAŞI İÇİN ÖNERİ

Victor Osimhen, yönetimle yaptığı görüşmede sürpriz bir öneride bulundu. Nijeryalı golcü, Icardi’nin ayrılması halinde Wolverhampton’da forma giyen vatandaşı Tolu Arokodare’nin transfer edilmesini istedi. Osimhen, uzun yıllardır yakın ilişki içinde olduğu Arokodare’nin Galatasaray’a katkı sağlayacağını düşünüyor.

YEDEK KALMAYA HAZIR OLDUĞUNU İLETTİ

Osimhen, vatandaşına Galatasaray ihtimalini bizzat iletti. Yapılan görüşmelerde Arokodare, ikinci forvet rolünü kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Forma rekabeti konusunda sorun çıkarmayacağını yönetime aktardı.

PREMIER LİG'DE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

Geçen sezon başında Genk’ten 26 milyon euro bedelle Wolverhampton’a transfer oldu. 25 yaşındaki santrfor, İngiltere kariyerinde beklentilerin gerisinde kaldı. Premier Lig’de 38 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

KARARI ICARDI GELİŞMELERİ BELİRLEYECEK

Piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Icardi dosyasındaki gelişmelere göre forvet transferinde son kararı verecek. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.