Galatasaray’da yeni sezon planlamaları sürerken Mauro Icardi’nin vereceği karar merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın durumu netlik kazanmadı. Olası ayrılık senaryoları için alternatif isimler değerlendirilmeye başlandı.

OSIMHEN'DEN VATANDAŞI İÇİN ÖNERİ

Victor Osimhen, yönetimle yaptığı görüşmede sürpriz bir öneride bulundu. Nijeryalı golcü, Icardi’nin ayrılması halinde Wolverhampton’da forma giyen vatandaşı Tolu Arokodare’nin transfer edilmesini istedi. Osimhen, uzun yıllardır yakın ilişki içinde olduğu Arokodare’nin Galatasaray’a katkı sağlayacağını düşünüyor.

YEDEK KALMAYA HAZIR OLDUĞUNU İLETTİ

Osimhen, vatandaşına Galatasaray ihtimalini bizzat iletti. Yapılan görüşmelerde Arokodare, ikinci forvet rolünü kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Forma rekabeti konusunda sorun çıkarmayacağını yönetime aktardı.

PREMIER LİG'DE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

Geçen sezon başında Genk’ten 26 milyon euro bedelle Wolverhampton’a transfer oldu. 25 yaşındaki santrfor, İngiltere kariyerinde beklentilerin gerisinde kaldı. Premier Lig’de 38 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

KARARI ICARDI GELİŞMELERİ BELİRLEYECEK

Piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Icardi dosyasındaki gelişmelere göre forvet transferinde son kararı verecek. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.