Otizmli Çocuğa Şiddet Uygulayan Öğretmen Tutuklandı

Mersin’de atipik otizm tanısı konulan 5 yaşındaki bir çocuk, eğitim gördüğü özel merkezde öğretmeninin şiddetine maruz kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VÜCUDUNDAKİ YARALAR ŞÜPHEYİ TETİKLEDİ

Yaklaşık 2,5 yıldır aynı merkezde eğitim alan çocuk, son dönemde okula gitmek istemedi. Huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine ailesi şüphelendi. İlk olarak öğretmen değişikliği talep etti. Talepleri karşılıksız kaldı. Çocuğun vücudundaki çizik ve yara izlerini fark eden aile, merkez yönetimiyle görüştü. Yetkililer yaralanmaların merkezde yaşanmadığını iddia etti. Kamera kayıtlarını göstermeyi reddetti. Bunun üzerine aile durumu adli makamlara taşıdı.

KAMERA KAYITLARI ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI

Yargı kararıyla incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin sınıf içinde çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüler delil olarak dosyaya girdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

TRAVMA SONRASI GELİŞİMDE GERİLEME YAŞANIYOR

Olayın ardından açıklama yapan anne, oğlunun psikolojik olarak ağır bir süreçten geçtiğini belirtti. Eğitim merkezine severek başlayan çocuğun artık büyük bir korku yaşadığını ifade etti. Bu travmanın ardından çocuğun gelişim sürecinde gerileme meydana geldiğini söyledi. Özellikle konuşma becerilerinde ciddi bir azalma gözlemlediklerini dile getirdi.

OKULU GÖRÜNCE KORKU NÖBETİ GEÇİRİYOR

Ailenin paylaştığı bir detay travmanın boyutunu gözler önüne serdi. Araçla eğitim merkezinin bulunduğu bölgeden geçerken çevreyi tanıyan 5 yaşındaki çocuğun panik içinde ağlamaya başladığı anlar kameraya yansıdı. Çocuğun okulu gördüğü anda yoğun bir korku tepkisi verdiğini söyleyen baba, bu sürecin tüm aile için yıpratıcı olduğunu vurguladı. Olayla ilgili geniş çaplı hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.