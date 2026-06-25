Özge Özacar ‘The Prince’ Dizisinde Rol Alacak

Özge Özacar, yönetmen Stephen Hopkins’in uluslararası yapımı ‘The Prince’ dizisinde rol alarak ve Pedro Alonso ile set paylaşarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Oyuncu, dün katıldığı prestijli etkinlikte projeyi ilk kez duyurdu. Heyecan yaratan açıklama hayranları ve sektör tarafından ilgiyle karşılandı.

ULUSLARARASI YAPIMDA ROL ALDI

Ünlü oyuncu Pedro Alonso ile aynı seti paylaşacak. Özacar, “Çok heyecanlıyım, dünyanın her yerinde yayında olacak bir iş. Heyecanımı anlatamam” dedi.

ROBERT PATTINSON İLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz aylarda Londra’da özel bir etkinliğe katılan Özacar, dünyaca ünlü yıldızla fotoğraf çektirdi. Oyuncu, Pattinson’a hayranlığını “Yaptığı harika işlere büyük saygı duyuyorum” sözleriyle ifade etti. Paylaşım hayranlarından yoğun ilgi gördü.