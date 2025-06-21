Özgür Acar Tutuklandı, Kaza Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 20 Haziran günü meydana gelen kazada, çöp atmak için yolda ilerleyen Selime Şinas (50), avukat Özgür Acar’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Aşağı Aziziye Mahallesi’nde bulunan Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Şinas, yol kenarındaki işletmede çalışıyordu ve çöp atmak amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışıyordu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası ihbar alan polis ve sağlık ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Selime Şinas’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında, otomobilin sürücüsü avukat Özgür Acar bölgeden ayrıldı. Ancak daha sonra kendisi polis merkezine giderek teslim oldu.

AVUKAT TUTUKLANDI

Avukat Özgür Acar, sorgulandıktan sonra adliyeye gönderildi ve burada tutuklandı. Bu olay, yerel halkta büyük bir üzüntü ve tepki yarattı. Trafik güvenliği konusundaki endişeler yeniden gündeme geldi.