Los Angeles’ta bir federal mahkemenin jürisi, Palisades Yangını’nı başlatmakla suçlanan sanığın kaderini belirlemek için 14 saat süren müzakerelerin ardından hakime ilettikleri notta “Oybirliğiyle karar alamıyoruz” ifadesini kullandı. Notta “alamıyoruz” kelimesinin altı çizili olarak gönderildiği belirtildi. Jüri üyelerinin, Jonathan Rinderknecht aleyhindeki federal davada yargılamanın nasıl devam edeceğine hakimin karar vermesi beklenirken Cuma sabahı yeniden bir araya gelmesi istendi.

JÜRİDEN ÇELİŞKİLİ İKİ NOT

Jüri ilk olarak Perşembe günü bir karara vardıklarını bildiren bir not gönderdi. Ancak kısa bir süre sonra gelen ikinci notta “Her iki tarafta da fikrini değiştirmeyecek kadar kararlı insanlar var, çıkmazdayız” ifadeleri yer aldı. Bu not, savcılık ve savunma arasında nasıl ilerleneceğine dair hararetli tartışmalara yol açarken her iki taraf da daha fazla araştırma yapmaları gerektiği konusunda hemfikir oldu.

SAVCI: İNTİKAM VE ÖFKE MOTİVASYONU

Savcılar altı gün boyunca 30’dan fazla tanık dinleterek 30 yaşındaki Rinderknecht’i, Los Angeles’ın Pacific Palisades semtinde on iki kişinin ölümüne ve binlerce ev ile iş yerinin kül olmasına yol açan yangını başlatan kindar ve öfkeli bir kişi olarak tanımladı. Savcılar ayrıca Rinderknecht’in topluma karşı intikam alma arzusuyla hareket ettiğini, zenginlere öfke duyduğunu ve Yılbaşı gecesi yalnız kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını öne sürdü.

UBER ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Rinderknecht’in Uber şoförlüğü yaptığı dönemde araçta taşıdığı yolcular, sanığın kapitalizm aleyhine konuştuğuna ve Luigi Mangione’ye takıntılı olduğuna tanıklık etti. Savunma ise Rinderknecht’in o gece “Gizli Buda” olarak bilinen bölgede alevleri gördüğünü ancak birden fazla kez 911’i aradığını, fakat aramaların hemen bağlanamadığını vurguladı.

SAVUNMA: MÜVEKKİLİM GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ

Savunma avukatı Steve Haney, kimsenin müvekkilinin yangını çıkardığını görmediğini belirterek Rinderknecht’in günah keçisi ilan edildiğini savundu. Sanığın avukatları yaklaşık üç gün boyunca dokuz tanık dinletti. Bunlar arasında yer alan eski bir kundakçılık uzmanı, yangını başlatmaya yönelik net bir kasıt olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmadığını ve havai fişeklerin yangının “en olası nedeni” olduğunu ifade etti. Diğer görgü tanıklarının ifadeleri de savunmanın o gece bölgede Yılbaşı kutlaması yapanların havai fişek attığı yönündeki iddialarını destekler nitelikteydi.

ÜÇ SUÇLAMADA DA KARARSIZLIK

Mahkeme, jürinin üç federal suçlamanın her biri için oybirliğiyle karar alıp alamayacağını sordu. Rinderknecht’in suçsuz olduğunu savunduğu bu suçlamalar şöyle: Yangın çıkararak mala zarar verme, eyaletler arası ticareti etkileyen mülke kundakçılık ve ormanlık alanı ateşe verme. Jüri, “Üç suçlama için de oybirliğiyle karar alamıyoruz” yanıtını verdi ve notta “alamıyoruz” kelimesinin altını çizdi.

ÇIKMAZ VE OLASI SONUÇLAR

Rinderknecht’in savunma ekibinden bir avukat, jürinin “çıkmazda” olduğunu belirterek “Son not, bulundukları noktayı oldukça net bir şekilde gösteriyor” dedi. Jürinin kilitlenmesi, yani asılı jüri durumu, hakimin yargılamayı sonuçsuz bırakarak davayı düşürmesine yol açabilir. Mahkeme jüriye ek süreye ihtiyaçları olduğunu ve Cuma sabahı saat 09.00’da notlarına yanıt verileceğini bildirdi.

SANIK YOĞUN ANKSİYETE İÇİNDE

Perşembe günü duruşma çıkışında basına konuşan savunma avukatı Steve Haney, Rinderknecht’in “yoğun bir anksiyete” içinde olduğunu ancak “ayakta kalmaya çalıştığını” söyledi. Savcılık makamı ise duruşma sonrası basına herhangi bir açıklama yapmadı.