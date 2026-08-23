Paramount Ve Eyalet Başsavcıları Görüşecek

Paramount ve Warner Bros. Discovery’nin (WBD) birleşmesini engellemek için dava açan tarafların temsilcileri, önümüzdeki hafta bir araya gelerek olası bir uzlaşmayı görüşecek. İki tarafın hâlâ birbirinden uzak olduğu belirtilirken, davacıların mart ayında başlayacak antitröst davasında argümanlarını mahkemeye taşımayı tercih edebileceği ifade ediliyor. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta ise Cuma gecesi yaptığı açıklamada, olası bir çözümün medya dev birleşmesinin yapısını değiştirecek “güçlü yapısal önlemler” içermesi gerektiğini söyledi.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Analistler, Bonta’nın aklındaki yapısal önlemlerin Paramount için anlaşmayı bozacak nitelikte olabileceği ve bu nedenle uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Yine de görüşmelerin bir yerden başlaması gerektiği vurgulanıyor. Paramount, film stüdyosu ve televizyon operasyonlarını WBD ile birleştirmeye çalışıyor. WBD; CNN, HBO, Discovery, Warner Bros. stüdyosu ve daha birçok varlığın çatı şirketi konumunda bulunuyor.

DAVA SÜRECİ VE İDDİALAR

Geçen ay 12 Demokrat eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, birleşmenin antitröst yasalarını ihlal edeceği ve Hollywood’a zarar vereceği gerekçesiyle davayı engellemek için federal mahkemede dava açtı. Amerikan Yazarlar Birliği de paralel bir dava başlattı. Davanın uzun sürmesi halinde süreç Paramount için maliyetli olacak çünkü 1 Ekim’den itibaren “gecikme ücreti” uygulanmaya başlayacak ve WBD’nin satın alma fiyatı artacak. Bu nedenle Paramount, müzakere masasına oturmak için baskı yapıyor.

Paramount, WBD anlaşmasının rekabet yanlısı olduğunda ısrar ediyor ve anlaşmaya karşı çıkanların CNN’in el değiştirme ihtimali de dahil olmak üzere siyasi kaygılarla hareket ettiğini öne sürüyor. Bonta ise bu suçlamaları reddediyor.

BONTA'NIN ŞARTLARI

Görevden ayrılan Vali Gavin Newsom da dahil olmak üzere çok sayıda Kaliforniyalı siyasetçi, anlaşmazlığın dava öncesinde çözülmesi çağrısında bulundu. Bazıları Paramount’un operasyonlarını Kaliforniya dışına taşıma ihtimaline dikkat çekti. Bonta bu söylemi “şantaj” girişimi olarak nitelendirdi ancak Paramount ile “iyi niyetli” görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Bonta, Cuma günü yaptığı açıklamada “Daha önce de söylediğim gibi, genel olarak tüm davalarımda anlaşmazlıkları mahkeme yerine toplantı odasında çözmeyi tercih ederim” dedi. “Davalı taraf davayı çözmek için samimi bir çaba göstermek üzere iyi niyetle görüşmek isterse, görüşürüz. Ayrıca şunu da söyledim: Paramount-Warner Bros. birleşmesine ilişkin olası görüşmeler, endişelerimizi gideren güçlü yapısal önlemler masada olmadıkça verimsiz olacaktır.”

Yapısal önlemler, birleşik şirketin yapısında değişiklik yapacak elden çıkarmaları, hisse bölünmelerini ve diğer değişiklikleri ifade ediyor.

MAHKEME SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Newsom Cuma günü gizli görüşmelerin sürebileceğini belirterek “Biliyorum ki devam eden çok sayıda toplantı var ve çok fazla konuşma yapılıyor” dedi. Vali ayrıntı vermezken, Bonta’nın ofisinden bir sözcü de yorum yapmayı reddetti. Paramount sözcüsü de uzlaşma görüşmelerine ilişkin haberlere yorum yapmadı.

Bu hafta başında Paramount, davaya bakan yargıç Araceli Martinez-Olguín’den 1,9 milyar dolarlık teminat belirlenmesini talep etti. Yargıç, bu talebi değerlendirmek üzere 24 Eylül’de bir duruşma yapılacağını açıkladı.

Dava öncesi sürecin bir parçası olarak Martinez-Olguín, Paramount ve davacıların arabuluculuk yapacağını da belirtti. Eski televizyon yöneticisi ve sektör yorumcusu Evan Shapiro, bu nedenle pazartesi günkü toplantıya fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini yazdı. Shapiro, “Bu davadaki yargıç, tarafların iyi niyetle uzlaşma girişiminde bulunmasını zorunlu kıldı. Bu toplantı tarafların iradesiyle değil, mahkeme kararıyla yapılıyor” dedi. Bonta’nın ekibinin, Paramount’un uzlaşma baskısına rağmen elinde güçlü kozlar tuttuğunu savundu.

Bonta, Cuma gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla önerilen Warner Bros./Paramount birleşmesi; daha yüksek maliyetler, daha az rekabet, daha düşük ücretler, iş kayıpları ve daha az film ile TV şovu anlamına gelecektir. Bu birleşme, uzun süredir yürürlükte olan federal antitröst yasasını ihlal ediyor ve biz yasayı uygulamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.