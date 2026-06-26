Pelin Karahan ve Aktaş’tan “Benzemece” Paylaşımı

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Dört kadın, etkinlikte bir arada poz veriyor
Pelin Karahan ve Nilsu Berfin Aktaş, katıldıkları etkinlikte birlikte poz vererek sosyal medyada dikkat çekti.
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Pelin Karahan ile Nilsu Berfin Aktaş, birlikte katıldıkları bir etkinlikten kareleri “Benzemece” notuyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören gönderi, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçilerden olumlu geri dönüşler geldi.

BENZEMECE NOTU İLGİ TOPLADI

Oyuncular Pelin Karahan ve Nilsu Berfin Aktaş, etkinlikte birlikte poz verdi. Paylaşıma ekledikleri not kısa sürede dikkat çekti.

KARAHAN'IN EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Pelin Karahan 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlendi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu oldu. 12 yıllık evlilik boşanmayla sonuçlandı. Karahan boşandıklarını kamuoyuna duyurdu.

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