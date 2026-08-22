Pendik Belediyesi’nden Üniversitelilere 20 Bin TL Eğitim Desteği

Pendik Belediyesi, üniversite hayatına ilk kez adım atacak gençlere sunduğu finansal desteği 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için 20 bin TL’ye yükseltti. Belediye Başkanı Ahmet Cin, kentte gelenek haline gelen “Yeni Üniversiteli Destek” uygulamasının büyüyerek sürdüğünü açıkladı. Başkan Cin, tüm gençleri bu finansal imkândan yararlanmak için başvuru yapmaya davet etti.

SON 6 YILDA 24 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Başkan Ahmet Cin, son 6 yılda 24 bin 742 öğrencinin bu finansal destekten faydalandığını vurguladı. Uygulamanın artık bir Pendik geleneği olduğunu belirten Cin, bu geleneğin her yıl büyüyerek devam etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Cin, hiçbir kardeşin bu imkândan mahrum kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

BAŞVURU İÇİN İKİ TEMEL ŞART ARANIYOR

Eğitim desteğine başvurmak isteyen adaylar, Pendik Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabilecek. Öğrencinin ve velisinin son 3 aydır Pendik’te ikamet etmesi gerekiyor. Adayın, 2026 yılında Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinin ön lisans ya da lisans programlarına ilk kez yerleşmesi şartı aranıyor. Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarına yerleşen adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Dikey veya yatay geçiş yapan öğrenciler de bu destekten yararlanamayacak.