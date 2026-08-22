Pentagon, Stars and Stripes Yönetimini Görevden Aldı

ABD Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana askerlere yönelik yayın yapan Stars and Stripes gazetesinin üst düzey yönetimini görevden aldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erik Slavin, Genel Yayıncısı Max Lederer ve bir muhabir işten çıkarıldı. Slavin, itaatsizlik gerekçesiyle işine son verildiğini açıkladı.

SANSÜR AÇIKLAMASI GÖREVDEN ALMAYA GEREKÇE OLDU

Slavin, kendisine iletilen tebligatta bir röportajda askerlere yönelik olası haber sansürünün kişisel kırmızı çizgi olduğunu söylediğini belirtti. Bu sözlerinin gerekçe gösterilerek kovulduğunu ifade etti. Gazetenin Ortadoğu muhabiri Lara Korte de işten çıkarıldığını duyurdu.

MÜDÜR YAPILAN UYGULAMAYI DOĞRULADI

Korte, görevden alınmasında Pentagon için değil Stars and Stripes için çalıştığını söylemesinin gerekçe gösterildiğini aktardı. Avrupa ve Ortadoğu Büro Şefi William Gallo, personele gönderdiği e-postada üç ismin işine son verildiğini doğruladı. Gallo, yasal yetkileri doğrultusunda bağımsız gazetecilik yürüteceklerini ifade etti.

EMEKLİLİK PLANI OLAN YAYINCI DA LİSTEDE

Eylül sonunda emekli olmayı planlayan Max Lederer, duyurusunda Pentagon’un gazete için kendisininkinden farklı bir vizyona sahip olduğunu kaydetmişti. Bütçesini Savunma Bakanlığından alan gazete, editoryal bağımsızlığını geleneksel olarak koruyordu. Bakan Pete Hegseth döneminde ise gazete daha sıkı denetim girişimleriyle karşılaştı.

İÇERİK DÜZENLEMESİ VE ASKERİ TEMSİLCİ ATANDI

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, yıl başında gazetenin operasyonlarını modernize edeceklerini söylemişti. İçeriği moral bozan dikkat dağıtıcı unsurlardan arındıracaklarını da açıklamıştı. Bakanlık kısa süre önce gazeteye yayıncı yardımcısı sıfatıyla askeri bir temsilci atadı.

BAŞKAN TRUMP'IN GEÇMİŞTEKİ MÜDAHALESİ HATIRLANDI

Parnell, bu yetkilinin kaleme aldığı açık mektuptan alıntılar paylaştı. Mektupta silahlı kuvvetler personeline dijital ortamda daha iyi hizmet verilmesi gerektiği savunuluyordu. Başkan Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Pentagon’un gazeteyi kapatma kararını geri çevirmişti.