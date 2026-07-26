Polislerin Flock Kötüye Kullanımı Artıyor

Milwaukee Polis Departmanı iç işler dedektifleri, geçen Aralık ayında bir memurun Flock plaka tanıma sistemini kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Memur Josue Ayala’nın, sistemi 124 kez romantik partnerini ve 55 kez partnerinin eski eşini takip etmek için kullandığı tespit edildi. Ayala, istifa etmeyi ve kamu görevini kötüye kullanmaya teşebbüs suçlamasını kabul etmeyi içeren bir anlaşma imzaladı. Ancak bu ay başında, Ayala’yı soruşturan dedektiflerden Tehrangi Chapman da aynı sistemin kötüye kullanımı nedeniyle tutuklandı.

ÜLKE GENELİNDE BENZER VAKALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Chapman’ın, Flock sistemini iki kişiyi takip etmek için kullandığı ve bir kişinin aracına gizli GPS cihazı yerleştirdiği belirtildi. Bu olaylar, kâr amacı gütmeyen Adalet Enstitüsü’nün verilerine göre, polis memurlarının Flock otomatik plaka tanıma sistemini romantik hedeflerini takip etmek için kullandığı en az iki düzine vakadan sadece ikisi. Sadece geçen ay Georgia eyaletindeki beş Albany polis memuru aynı gerekçeyle tutuklanıp işten atılırken, Güney Carolina’da da iki memur görevden uzaklaştırıldı. Bu vakalar, son yıllarda polis departmanlarının yaygın olarak kullandığı otomatik plaka tanıma sistemlerinin artan kullanımı ve kötüye kullanımını gözler önüne seriyor. Milwaukee Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Torbenson, Ayala’nın duruşmasında “Bu vaka bir güç ve yetki suiistimalidir. Toplumumuzda güven kaybına yol açmıştır” dedi.

FLOCK SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE TARTIŞMALAR

Otomatik plaka tanıma sistemleri, araçlara veya sabit direklere monte edilen kameralar aracılığıyla plakaları ve diğer tanımlayıcı özellikleri kaydedip veritabanında saklıyor. Sistem, “sıcak liste”deki bir araç (suçla bağlantılı veya kayıp kişiye ait) kameranın önünden geçtiğinde polisi uyarıyor. Polis ayrıca belirli bir plakayı sorgulayarak aracın son hareketlerini görebiliyor ve komşu birimlerle veri paylaşabiliyor. Merkezi Atlanta’da bulunan Flock Safety, 5 binden fazla kolluk birimiyle çalışan en büyük ALPR şirketi. Şirket, ağının 49 eyalette 120 bin kamera içerdiğini açıkladı. Geçen yıl 275 milyon dolar yatırım alan Flock’un değeri 7,5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Kolluk yetkilileri, sistemin özellikle araç hırsızlığı vakalarında suç çözümüne yardımcı olduğunu söylüyor. Milwaukee Polisi, Nisan ve Mayıs aylarında ALPR’lerin kullanıldığı 50 vakada aile içi şiddet, silah bulundurma ve boğma suçlarından şüphelilerin yakalandığını belirtti. Ancak sistemin genel etkinliğine dair az sayıda çalışma bulunuyor. Atlantic City polisinin 2022-2024 verilerini inceleyen bir araştırma, ALPR genişlemesinin şiddet suçlarını azaltmadığını, ancak silahlı saldırı, motorlu araç hırsızlığı ve mala karşı suçlarda düşüşle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VE TEPKİLER BÜYÜYOR

Teknoloji, her aracın hareketini izleyen bir kamera sistemi oluşturulmasından endişe duyanların tepkisini çekiyor. Bazı muhalifler Flock kameralarını kullanılamaz hale getirmek için tahrip etti. ACLU kıdemli politika danışmanı Chad Marlow, teknolojinin “ürpertici” olduğunu ve geniş bir siyasi yelpazede muhalefet yarattığını söyledi. ACLU’nun endişeleri üç temel noktada toplanıyor: ALPR’ler yalnızca ciddi suçlar veya kayıp çocuklarla sınırlı olmaksızın herhangi bir aracı bulmak için kullanılabiliyor ve mahkeme kararı gerekmiyor; yerel polis birimleri arasında veya İç Güvenlik Bakanlığı ile veri paylaşımı ulusal bir gözetim ağı oluşturabiliyor; araç verileri varsayılan olarak 30 gün saklanıyor. Marlow, “Verileri ne kadar uzun süre tutarsanız, yaşam kalıplarını ortaya çıkarabileceği için o kadar sorunlu hale gelir” dedi. Milwaukee’deki tutuklamalar, bu yasal güvenceler olmadan neler olabileceğini gösteriyor. Memurlar arama yaparken kısa bir gerekçe yazmak zorundaydı ancak bu açıklamalar muğlaktı. Ayala, arama nedenini “soruşturma” olarak belirtirken, Chapman “eğitim” ve “test” yazmıştı.

YENİ DENETİM MEKANİZMALARI VE MAHKEME SÜRECİ

Flock CEO’su Garrett Langley, geçen ay “anormal” kullanımları denetçiye bildiren bir denetim yardım aracı başlattıklarını duyurdu. Langley, “Bu çok güçlü bir araç, her gün işe gidip toplumları için iyilik yapan yüzde 99,99’luk memur kitlesinin etkinliğini azaltmak istemiyoruz” dedi. Adalet Enstitüsü avukatı Michael Soyfer, sorunun temelinde polisin sistemi mahkeme kararı veya net bir neden olmadan kullanabilmesi olduğunu belirtti. “Her memur ne zaman giriş yapıp veritabanını sorgulayacağına kendisi karar veriyor. Ortaya çıkardığımız suistimal vakaları buzdağının sadece görünen kısmı” diye konuştu. Milwaukee Polis Şefi Jeffrey Norman, olayın ardından yeni denetim süreçleri oluşturduklarını açıkladı. Artık memurların Flock araması için bir vaka numarası ve açıklama sunması gerekiyor ve aylık denetim yapılıyor. Chapman, geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıktı. Ayala’nın duruşmasında ise hakim, toplumda sisteme olan güven kaybına dikkat çekerek bir yıl denetimli serbestlik cezası verdi.