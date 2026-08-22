Pop The Balloon or Find Love Yaratıcıları: Dizi Siyahi Aşkı Anlatıyor

Sosyal medyada son birkaç yıldır dolaşan “Pop the Balloon or Find Love” adlı YouTube flört programı, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Programın konsepti oldukça basit: Her bekar aday, elinde kırmızı bir balon tutarken karşısına çıkan potansiyel eş adayını değerlendiriyor. İlgi kaybolduğunda, ister dış görünüş ister değerler, yaşam tarzı ya da söylenen bir söz nedeniyle olsun, balon patlatılarak aday eleniyor.

YARATICILARIN AMACI SADECE BALON PATLATMAK DEĞİL

Programın arkasındaki isimler olan Bolia “BM” Matundu ve Arlette Amuli, viral kliplerin hikayenin tamamını anlatmadığını söylüyor. Kinşasa doğumlu, Londra’da büyüyen Matundu ve Arizona çıkışlı, Kongo kökenli Amuli, programı Aralık 2023’te YouTube’da yayınlamaya başladı. Amaçları yalnızca reddedilme anlarını değil, siyahi çiftlerin gerçek aşk hikayelerini ön plana çıkarmak. Matundu, eşine “Gerçek insanlar, gerçek niyetler” diyerek programın odak noktasını aşka ve hikaye anlatıcılığına çevirdiğini aktarıyor.

KÜRESEL BİR MARKAYA DÖNÜŞÜM

Arizona’da ödünç kameralarla ve arkadaşlar aracılığıyla bulunan yarışmacılarla başlayan program, bugün sosyal medyanın en tanınan flört formatlarından biri haline geldi. Nisan 2025’te Netflix, komedyen ve oyuncu Yvonne Orji sunuculuğunda sekiz bölümlük canlı uyarlaması “Pop the Balloon LIVE”ı yayınladı. Matundu ve Amuli yönetici yapımcı olarak yer alsalar da Netflix versiyonunda yaratıcı katkılarının az olduğunu, ünlü konukların ve prodüksiyon değişikliklerinin orijinal serinin samimiyetini azalttığı eleştirilerini aktarıyorlar. Bu arada orijinal YouTube versiyonu devam ederken, program Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Lingala diliyle, Birleşik Krallık’ta ise İngilizce yayınlanan yerel sürümlerle genişledi.

ELEŞTİRİLER VE GERÇEK HİKAYELER

Bazı izleyiciler viral kliplerin reddedilme, yüzeysellik ve çatışmayı öne çıkararak siyahi ilişkileri hakkında olumsuz kalıpları pekiştirdiğini savunuyor. Los Angeles’ta görev yapan evlilik ve aile terapisti Kiaundra Jackson’a göre, bu eleştiriler programın içindeki bir gerilimi ortaya koyuyor. Program hem modern flört kültüründeki tutumları yansıtıyor hem de bu tutumları güçlendiriyor. Jackson, “Reddedilme ve yüzeysel yargılar eğlenceli hale geldiğinde normal ve kabul edilebilir algılanmaya başlıyor” diyor. Öte yandan programın kurucuları, yarışmacıların çoğunun kameralar kapandıktan sonra birbirleriyle iletişim kurmaya devam ettiğini ve bazılarının ilişki yaşamaya başladığını ifade ediyor.

AŞK VE UYGULAMA: LUV OR POP

Bugüne kadar programın dört evlilik, ondan fazla nişan ve düzinelerce yeni ilişkiye vesile olduğu belirtiliyor. Kurucu çift, kendi uzun mesafe ilişkilerinden ilham alarak flört ve sosyal medya uygulaması “Luv or Pop”u geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların eşleştikten sonra diğer konuşmaları durdurarak daha odaklı bir bağ kurmasını teşvik ediyor. Matundu, “İnsanlar gerçekçi olmayan beklentilerle yaşıyor. Kusursuz birini bulacakmış gibi davranmayı bırakmanız gerekiyor” diye konuşuyor.

SİYAHİ AŞKIN SONU YOK

Programın en önemli mesajlarından biri, siyahi toplum içinde aşkın hâlâ mümkün olduğu. Matundu, “Gösterimiz siyah aşkının ölmediğini gösteriyor. İnsanlar sürekli ‘başka yerde birini bul’ diyor ama burada birbirini bekleyen pek çok bekar siyahi kadın ve erkek var” ifadelerini kullanıyor. Amuli ise izleyicilere son mesajı veriyor: “Topluluğumuz içinde hâlâ aşk arayan insanlar var. Bunun için çabalamaya devam edelim. Bunun ölmesine izin vermeyelim.”