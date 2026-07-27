Porsche, 5 Bin Çalışanını İşten Çıkaracağını Duyurdu

Ekonomi
Açık tavanlı gümüş renkli spor otomobilin yan görünümü
Porsche, 2035 yılına kadar 5 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak stratejik bir yeniden yapılanma sürecine gireceğini açıkladı.
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Alman lüks spor otomobil üreticisi ve Volkswagen Grubu iştiraki Porsche, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik yeniden yapılanma planı kapsamında 2035 yılına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Şirket, sürecin sosyal açıdan sorumlu bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı. Açıklamada, planın doğal emeklilik süreçleri, demografik etkiler ve gönüllü ayrılık sözleşmeleri yoluyla uygulanacağı belirtildi.

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