Porsche, 5 Bin Çalışanını İşten Çıkaracağını Duyurdu

Alman lüks spor otomobil üreticisi ve Volkswagen Grubu iştiraki Porsche, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik yeniden yapılanma planı kapsamında 2035 yılına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Şirket, sürecin sosyal açıdan sorumlu bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı. Açıklamada, planın doğal emeklilik süreçleri, demografik etkiler ve gönüllü ayrılık sözleşmeleri yoluyla uygulanacağı belirtildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İNŞAATTA İSTİHDAM REKORU

Kentsel dönüşüm ile inşaatta istihdam rekoru kırıldı.