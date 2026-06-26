Proje Okulları Atama Sonuçları Ertelendi

MEB’in proje okullarına yönelik atama sonuçlarının 26 Haziran’da duyurulması planlanırken süreçte gecikme yaşandığı bildirildi. Ankara kulislerine sızan son bilgiler eğitimcileri üzecek nitelikte. Ancak değerlendirme sürecinde beklenmedik bir rötar olduğu öğrenildi.

SONUÇLAR 29 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR

Atama listelerinin bugün açıklanma ihtimali oldukça zayıf. Başvuruların incelenmesi ve onay süreçleri uzadı. Bu nedenle ilan tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Nihai listeler pazartesi gününe kaydırılabilir. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı aktif olacak.

KARARNAMELER DİJİTAL ORTAMDA İLETİLECEK

Ataması çıkan öğretmenler bürokratik sürecin tamamlanmasını beklemeli. Kararnameler Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile okullara gönderilecek. İlişik kesme işlemi için bu belgelerin okula ulaşması şart. Yöneticiler için yeni göreve başlama ise 10 Temmuz itibarıyla başlayacak.