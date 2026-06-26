Proje Okulu Öğretmen Atama Sonuçları Gecikebilir

Proje okullarına başvuran binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atama sonuçlarını normal şartlarda 26 Haziran Cuma günü açıklamasını bekliyordu ancak kulislerde gecikme olabileceği konuşuluyor. Yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da duyurulmuştu. Öğretmen atama sonuçlarının ise 26 Haziran’da açıklanması planlanmıştı. Değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle tarih değişebilir.

ATAMA SONUÇLARI PAZARTESİYE UZAYABİLİR

Eğitim camiasında söz konusu sonuçların yarın açıklanmayabileceği konuşuluyor. Sürecin uzamasıyla ilan tarihinin 29 Haziran Pazartesi gününe sarkacağı öngörülüyor. Adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde MEB’in resmi sitesinden sorgulama yapabilecek.

İLİŞİK KESME VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri için acele etmemesi gerekiyor. Kararnamelerin okullara ulaşması beklenmeli. Kararnameler, sonuçların açıklanmasını takip eden ilk iş gününde EBYS üzerinden gönderilecek. Proje okullarına atanan yöneticiler için ilişik kesme süreci 10 Temmuz itibarıyla başlayacak.