Rehber Öğretmenlere 50 Saat Ek Ders Ödemesi

Milli Eğitim Bakanlığı LGS ve YKS tercih sürecinde rehberlik edecek öğretmenlere iki haftada toplam 50 saat ek ders ödemesi yapılmasına karar verdi. LGS sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak. Ardından YKS tercih dönemi başlayacak.
REHBER ÖĞRETMENLER İKİ HAFTADA 50 SAAT DANS VERECEK
Tercih danışmanlığı görevi 13-24 Temmuz’da yapılacak. Öğretmenler 10 iş günü boyunca bu görevi üstlenecek. Haftalık 25 saat üzerinden toplam 50 saat ödeme yapılacak.
TEMMUZ ZAMMIYLA EK DERS ÜCRETİ 11 BİN TL OLACAK
Memur maaşlarına yüzde 14 zam bekleniyor. Ek ders saat ücreti 220 TL’ye yükselecek. Öğretmenler iki haftada yaklaşık 11 bin TL alacak. Ödemeler Ağustos’un ilk haftasında yatırılacak.