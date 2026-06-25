Renault Clio Yılın Otomobili Seçildi

67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplam 3 bin 360 puan toplayan Renault Clio, Türkiye’de Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü. Final gecesi Rixos Tersane İstanbul’da düzenlendi. Törende ana ödülün yanı sıra başka kategoriler de açıklandı.

RENAULT CLIO YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

Yedi modelin finale kaldığı bu kategoride Renault Clio zirveye çıktı. Ödül, markanın kullanıcılarıyla kurduğu bağı yansıtıyor.

BMW İX3 ÜÇ KATEGORİDE ÖDÜL KAZANDI

BMW iX3 modeli Yılın Tasarımı ödülünü aldı. Panoramic Vision teknolojisiyle Yılın İnovatif Projesi ödülüne de layık görüldü. Ayrıca Yılın Premium Otomobili kategorisini de kazandı.

HYUNDAİ VE TOSFED BAŞKANINA ÖDÜL

Yılın Basın Lansmanı ödülü Hyundai’ye verildi. Jüri Özel Ödülü ise TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’n oldu.

OGD BAŞKANI VE MAİS YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Murat Öztürk, finale kalan yedi modelin her birinin zorlu rakip olduğunu söyledi. Levent Timur ise Clio’nun kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın yansıması olduğunu belirtti.