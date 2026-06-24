Rize’de Üç Genç Kadın Kazada Hayatını Kaybetti

Rize’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç genç kadın hayatını kaybederken, bunlardan birinin dizi oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. Bir otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti ve diğer araçlarla çarpıştı.

ALEVLER İÇİNDE KALAN ARAÇTAN SAVRULDULAR

Selinay Saral’ın kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araç daha sonra karşı şeride geçti. İshak Beyaz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç alev aldı. Bir minibüs de iki otomobile çarptı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜÇ GENÇ KADININ ÖLÜMÜ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Araçta sıkışan sürücü Selinay Saral hayatını kaybetti. Yanındaki Nilay Bilgin de ölenler arasında yer aldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı da can verdi.

GENÇ OYUNCUNUN ROL ALDIĞI DİZİ BELİRLENDİ

Gamze Saklı’nın yardımcı oyunculuk yaptığı öğrenildi. Kuaförlük de yapan genç kadın bir dizide rol almıştı. Son olarak ‘Gözleri Karadeniz’ adlı dizide yer aldığı belirlendi. Dizinin geçtiğimiz aylarda final yaptığı ortaya çıktı.