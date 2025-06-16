Roblox Ne Zaman Yeniden Açılacak?

ROBUX’UN YENİDEN AÇILMASI İÇİN BEKLENTİLER ARTMIŞ DURUMDA

Genç kullanıcılarıyla dikkat çeken Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kararıyla erişime kapatılmıştı. Bu tarihten sonra platformun yeniden ne zaman açılacağına ilişkin beklentiler giderek yükseliyor. Kullanıcılar, Roblox’un tekrar erişime açılıp açılmayacağıyla ilgili bilgi arayışında.

İÇERİK KALDIRILMA ŞARTI İLE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı içeriklerin platformdan kaldırılması gerekiyor. Bu kaldırılan içeriklerle birlikte erişim kararının tekrar gözden geçirilebileceği ifade ediliyor. Şu an için Roblox’un tekrar açılması adına gerekli düzenlemeler ve yasal süreçlerin tamamlanması bekleniyor. Ancak, platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KULLANICILAR, GÜNCEL DURUMU TAKİP EDİYOR

Roblox erişim engelinin bitiş tarihiyle ilgili gelişmeler, kullanıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı ve mahkeme kararları aracılığıyla takip ediliyor. 16 Haziran 2025 tarihi itibarıyla, Roblox’un erişim engelindeki son durum hâlâ belirsizliğini koruyor ve süreç devam ediyor.