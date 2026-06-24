Rusya Doğu Ukrayna’da Ağır İlerliyor, İddialar Abartılı

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki ilerleyişiyle ilgili iddiaları, uzmanlar ve cephedeki Ukraynalı askerler tarafından abartılı bulunuyor. Kremlin’in, Ukrayna’nın Rusya içindeki son saldırılarının etkisini dengelemek için başarı söylemi ürettiği belirtiliyor. Rus askerlerinin Kostyantynivka ve Lyman kentlerine sızma girişimleri devam ederken, bu hareketlerin “ilerleme” olarak nitelendirilemeyeceği ifade ediliyor.

RUSYA'NIN SIZMA HAREKETLERİ VE ABARTILI İLERLEME İDDİALARI

Rusya, Pazartesi günü Kostyantynivka’nın doğu kısmının tam kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak Washington merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), kentin bazı bölgelerinin “gri bölge” haline geldiğini ve kimsenin kontrolünde olmadığını belirtti. ISW’nin Rusya ekibi lideri Kateryna Stepanenko, bu hareketleri “sızma” olarak tanımlayarak bir iki askerlik grupların kente girdiğini ancak kalıcı mevziler oluşturmadıklarını vurguladı. Stepanenko, Rusya’nın bu taktiği yavaş ve yıpratıcı olarak nitelendirirken kalıcı mevzilere dönüştürmek için daha fazla zaman ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

CEPHEDEKİ UKRAYNALI ASKERLER DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna’nın 24. Mekanize Tugayı basın subayı Kostiantyn Melnykov, Kostyantynivka sektöründe durumun son haftalarda belirgin şekilde kötüleştiğini, düşmanın hava saldırılarını artırdığını bildirdi. Melnykov, Ukrayna birliklerinin Rus askerlerini öldürdüğünü, ekipmanlarını imha ettiğini ve üstün düşman kuvvetlerini durdurduğunu ekledi. Ukrayna 19. Kolordu Komutan Vekili Yuriy Madyar ise bazı durumlarda tek bir Rus askerinin ilerlediğini gördüklerini ifade etti.

RUSYA'NIN YAZ SALDIRILARINI ARTIRMA NEDENLERİ

Rusya’nın sızma misyonlarını yoğunlaştırmasının birkaç nedeni bulunuyor. Bir Rus komutan, yaz yeşilliğinin siper olarak kullanıldığını ve hava koşullarının drone kullanımını kolaylaştırdığını belirtti. Kremlin’in Donbas bölgesini Eylül ayına kadar ele geçirme hedefi koyduğu yönünde raporlar bulunurken ISW, Rusya’nın bu hedefe ulaşmasının olası olmadığını değerlendiriyor. Stepanenko, en önemli nedenin Kremlin’in “bilgi zaferleri” ilan etme isteği olduğunu, Ukrayna’nın Kırım ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına karşı bir dengeleme çabası olarak sızma hareketlerinin kullanıldığını söyledi.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ SAHNE GÖRÜNTÜLERİ

ISW’ye göre Rus yetkililer, son dönemde Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki başarılarını abartmak için yapay zeka ile değiştirilmiş görüntüler kullanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Lyman’da bayrak çekme görüntüsü yayınladığı ancak bu görüntünün yapay zeka ile oynanmış olabileceği belirtiliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Viktor Tregubov, Lyman’da Rus faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin bu saldırıları geri püskürtmeyi başardığını ifade etti. Tregubov, Rusya’nın lojistik sorunları baş göstermeden önce sonuç almaya çalıştığını ekledi.

UKRAYNA'NIN MOSKOVA VE KRİM'A YÖNELİK SALDIRILARI

Kiev, uzun menzilli drone saldırılarının şiddetini artırdı. Pazarı Pazartesiye bağlayan gece Ukrayna, Moskova bölgesini son bir haftada üçüncü kez vurdu. Geçen hafta Moskova’nın eteklerindeki bir petrol tesisine yapılan saldırıda Rus hava savunma füzesi hedefini kaçırarak bir petrol tankının kapağını uçurdu. Ukrayna ayrıca Kırım’da Kuzey Kırım Kanalı üzerindeki demiryolu köprüsünü yıktı ve bir petrol deposunu vurdu. Salı gecesi yapılan saldırıda Sivastopol’da elektrikler kesildi, iki kişi yaralandı. Kırım’da çocuk kampları iptal edildi, tüm açık hava spor faaliyetleri durduruldu. Hafta sonunda dört kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Ukrayna donanması, Kırım’a askeri teçhizat taşıyan feribotların vurularak hizmet dışı bırakıldığını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, “Kırım esasen dronlarla izole ediliyor ve yakında bir adaya dönüşecek” uyarısında bulundu.

PUTİN'DEN GÜVEN MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil altyapıyı hedef alarak Rus toplumunu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Putin, “İhtiyacımız olan yere ulaşacağız” diyerek Rusya’nın savaş hedeflerine ulaşacağına dair güven mesajı verdi.