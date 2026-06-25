Rusya’da Yakıt Krizi Derinleşiyor

Rusya’da yaşanan yakıt krizi giderek derinleşirken hükümet piyasayı dengelemek için harekete geçti ve dizel ihracatının durma noktasına geldiği belirtiliyor. Saldırılar nedeniyle üretim ve ihracat önemli ölçüde azaldı. Sivastopol’de elektrik kesintileri yaşanırken Ukrayna İHA’ları Rusya’nın iç kesimlerini hedef alıyor.
HÜKÜMET PİYASAYI DENGELEMEK İÇİN ÖNLEM ALIYOR
Rus yetkililer artan arz sıkıntısına karşı adımlar atıyor.
SALDIRILAR NEDENİYLE ÜRETİM VE İHRACAT AZALDI
Çatışmalar rafineri çıktısını ve dış satımı olumsuz etkiliyor.
SİVASTOPOL'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR
Kırım’daki kentte enerji sorunları sürüyor.
UKRAYNA İHA'LARI RUSYA'NIN İÇ KESİMLERİNİ HEDEF ALIYOR
İnsansız hava araçları Rus topraklarının derinliklerine saldırıyor.