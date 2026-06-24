Rutte’nin Açıklaması İtalya Siyasetini Karıştırdı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin İran’a yönelik savaşında Avrupalı müttefiklerin yardım etmediği iddialarına yanıt verdi. Rutte, İtalya örneğini verdi. Sigonella Üssü’nden kalkan 500 ABD uçağını hatırlattı. Avrupa genelinde 4 ila 5 bin uçuş yapıldığını söyledi.

SAVUNMA BAKANI CROSETTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Savunma Bakanı Guido Crosetto, yazılı bir açıklama yaptı. İtalya’nın anayasa ve uluslararası anlaşmalara uyduğunu belirtti. Yalnızca teknik ve lojistik uçuşlara izin verildiğini söyledi. Askeri saldırı niteliğindeki faaliyetlerin dışlandığını vurguladı. “Destansı Öfke” operasyonuyla ilgisi olmadığını ekledi. NATO Genel Sekreteri’nin bilgileri karıştırdığını ifade etti.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN SERT TEPKİ

Muhalefet partileri Rutte’nin sözlerine tepki gösterdi. Demokratik Parti’den Giuseppe Provenzano, hükümetin açıklama yapmasını istedi. 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Meloni’nin parlamentoya çağrılması gerektiğini söyledi. Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli ise hükümetin yalanını ortaya koyduğunu belirtti.

SAVAŞ TRUMP İLE MELONİ’NİN ARASINI AÇTI

ABD’nin İran ile savaşı Trump ve Meloni arasında gerginlik yarattı. İtalya, 31 Mart’ta Sigonella Üssü’nün kullanılmasına izin vermedi. Trump bu durumu gerekçe gösterdi. İtalya’nın savaşta yardımcı olmadığını savundu. İkili arasında son aylarda polemikler yaşandı.