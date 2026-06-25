Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini duyururken, yerleştirmelerin mülakatsız ve tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını açıkladı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu ile başvuru takvimi ve branş dağılımına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Alım, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve özellikle eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

BRANŞ DAĞILIMI VE 4/B HAKLARI

Branş dağılımındaki ayrıntılar ile 4/B sözleşmeli personel statüsünde sunulan haklar adaylar tarafından merak ediliyor. Resmi kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu bilgilerin netleşmesi bekleniyor.