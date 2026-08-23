Sağlık Çalışanlarına 7/24 Kreş Müjdesi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık personelinin çocukları için iki ilde başlatılacak yeni kreş projesini duyurdu. Kreş hizmeti, 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde çalışacak. Bakanlık, nöbetçi personelin çocuk bakımına en büyük desteği sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında açılacak kreşler, sağlık çalışanlarının yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Uygulamanın yıl sonuna kadar yedi ilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

İKİ İLDE BAŞLAYAN UYGULAMA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Projenin ilk aşamasında 2 ilde kreşlerin açılışı yapılacak. Yıl sonuna kadar hizmetin 7 ile çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından kreş modelini ülke geneline yaymayı planlıyor. Sağlık çalışanları, mesai ve nöbet süreçlerinde çocuklarını güvenle bırakabilecek. Yeni model, personelin iş motivasyonunu artırmayı da amaçlıyor.