Kanal D’de yayın hayatına veda eden ‘Arka Sokaklar’ dizisinde bir araya gelerek aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, tatil için Datça’yı tercih etti. Sarp Levendoğlu, bu sene İstanbul’a gidip çalıştıklarını ve hayırlısıyla 20 senelik dizinin kökünü kuruttuklarını söyledi. Levendoğlu, ayağının uğurlu geldiğini ve sonunda evi Datça’ya geri döndüğünü ifade etti.

20 YILLIK DİZİNİN KÖKÜ KURUTULDU

Felicia Sağnak ise ilk başta burada ne işi olduğunu düşündüğünü belirtti. Çılgın sevgilisiyle vakit geçirince insanın “Evet” dediğini anlattı. Sağnak, sevgilisinin kendisini buralara getirdiğini ve onun yapması halinde kendisinin de eksik kalmayacağını dile getirdi. Bu yüzden sörfe başladığını sözlerine ekledi.