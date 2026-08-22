Seda Sayan 7. Eşine Net Mesaj Verdi

Magazin
Seda Sayan, sahnede gülümseyerek performans sergiliyor
Seda Sayan, ilişkilerinde güvenin önemine vurgu yaparak, kuşku hissettiğinde ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği yedinci eşi Çağlar Ökten’e Popcast programında dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sanatçı, eşinin telefonunu hiç karıştırmadığını, kendisinde kuşku uyanması halinde ilişkinin bittiğini söyledi. Seda Sayan, “Kuşku bende uyandıysa, o iş biter. Gönlü kayarsa efendice gitmeyi bilmeli insan” ifadelerini kullandı.

Telefon Karıştırmaya Gerek Duymuyorum

Seda Sayan, programda eşine yönelik mesajlarını sürdürdü. Sanatçı, “Ben Çağlar’ın telefonunu hiç karıştırmam. O noktaya geldiysem hadi güle güle” dedi. Bu sözlerle ilişkisindeki güven sınırını açıkça ortaya koydu.

Güzel Ayrılığın Önemini Vurguladı

Ünlü şarkıcı, ayrılık konusundaki duruşunu da dile getirdi. Seda Sayan, “Ben güzel ayrılırım. Efeler gibi giderim” diye konuştu. Hiçbir ayrılığını yüzüne gözüne bulaştırmadığını belirtti.

Hemcinslerine Yönelik Eleştiri

Seda Sayan, bazı kadınların davranışlarına da değindi. Sanatçı, “Bazı hemcinslerim, ünlü kadınların eşlerini baştan çıkarmaya çalışıyor” dedi. Bu ifadelerle çevresinde gözlemlediği bir duruma dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.
Manşet

Alihan Kuriş Operasyonunda İkinci Dalga: 12 Gözaltı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı.