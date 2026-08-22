Seda Sayan 7. Eşine Net Mesaj Verdi

Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği yedinci eşi Çağlar Ökten’e Popcast programında dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sanatçı, eşinin telefonunu hiç karıştırmadığını, kendisinde kuşku uyanması halinde ilişkinin bittiğini söyledi. Seda Sayan, “Kuşku bende uyandıysa, o iş biter. Gönlü kayarsa efendice gitmeyi bilmeli insan” ifadelerini kullandı.

Telefon Karıştırmaya Gerek Duymuyorum

Seda Sayan, programda eşine yönelik mesajlarını sürdürdü. Sanatçı, “Ben Çağlar’ın telefonunu hiç karıştırmam. O noktaya geldiysem hadi güle güle” dedi. Bu sözlerle ilişkisindeki güven sınırını açıkça ortaya koydu.

Güzel Ayrılığın Önemini Vurguladı

Ünlü şarkıcı, ayrılık konusundaki duruşunu da dile getirdi. Seda Sayan, “Ben güzel ayrılırım. Efeler gibi giderim” diye konuştu. Hiçbir ayrılığını yüzüne gözüne bulaştırmadığını belirtti.

Hemcinslerine Yönelik Eleştiri

Seda Sayan, bazı kadınların davranışlarına da değindi. Sanatçı, “Bazı hemcinslerim, ünlü kadınların eşlerini baştan çıkarmaya çalışıyor” dedi. Bu ifadelerle çevresinde gözlemlediği bir duruma dikkat çekti.