Seda Sayan, Pınar Altuğ’un Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı

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Sarı elbiseler giymiş üç kişi, bahçede poz veriyor
Pınar Altuğ, kızı Su'nun mezuniyet balosundaki anlarını duygusal bir notla paylaştı.
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Pınar Altuğ, kızı Su’nun mezuniyet balosundan sarı elbisesiyle fotoğraflarını paylaştı. Seda Sayan kayıtsız kalamayarak “Maşallah” yorumunu yaptı. Su liseden mezun olarak anne ve babasına gurur yaşattı.

MEZUNİYET BALOSUNDA YENİ PAYLAŞIM

Pınar Altuğ, kızının balo şıklığını sosyal medyadan paylaştı. Gönderiye binlerce beğeni ve yorum geldi. Seda Sayan Su’nun güzelliğine “Maşallah” yorumu yaptı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Pınar Altuğ mezuniyet fotoğraflarına duygusal not düştü. “12 sene önce minnacıktın” diyerek başlayan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun.”

LİSEDEN MEZUNİYET TÖRENİ

Su 2009 yılında dünyaya geldi. Şimdi genç kız olan Su liseden mezun oldu. Çiftin bu evliliğinden Su adını verdikleri kızları oldu.

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