Selma Konak: Hala Atletiyle Uyurum

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Selma Konak ve bir arkadaşının gülümseyerek poz verdiği an
Selma Konak, eşi Volkan Konak'ı kaybettikten sonra yaşadığı duygusal anları samimi bir şekilde paylaştı.
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Ünlü Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te KKTC’de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatının üzerinden bir yıl geçerken eşi Selma Konak, bir YouTube programında duygusal açıklamalar yaptı. Selma Konak, eşine duyduğu özlemi içten sözlerle dile getirdi.

KÜÇÜK KIZI BABASINA ŞARKIYLA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Selma Konak, daha önce sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaşmıştı. Videoda çiftin en küçük kızı babası için “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını söyledi. Bu anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HASTANEDE YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Selma Konak, hastanede eşinin yüzünü görmek istediğini anlattı. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazısını görünce bağırmaya başladı. “Senin ismin buraya mı yazılacaktı, billboardlara yazılan Volkan Konak buraya tahtanın üzerine mi yazılacaktı” dedi.

EŞİNİN ATLETİYLE UYUDUĞUNU ANLATTI

Selma Konak, hala eşinin atletiyle uyuduğunu söyledi. Atleti yıkamadığını belirten Konak, “Yastığımın altına koyar yatarım” dedi. Ayrıca “Rüyamda Volkan’ın cenazesini gördüm” ifadelerini kullandı.

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