Selvi Ürek’ten Miras Açıklaması: Miras Haktır

Fatih Ürek’in altı ay önce vefat etmesinin ardından mal varlığıyla ilgili iddialara ablası Selvi Ürek, “Miras haktır” diyerek yanıt verdi. Selvi Ürek, kardeşine ait ayakkabı ve kürkleri satacaklarını söyledi. Sanatçının mal varlığında malikane, daireler ve araç bulunuyor.

CENAZE TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Fatih Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, Hande Yener ve oyuncu Hamdi Alkan katıldı. Sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZEDE KIZ KARDEŞİ RAHATSIZLANDI

Fatih Ürek’in ablası Sevil Ürek, cenaze namazı sırasında fenalaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Abla Sevil Ürek, vasiyet olduğunu ve okul yaptıracaklarını belirtti.

MAL VARLIĞI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sanatçının mal varlığı gündem oldu. Bodrum Yokuşbaşı’nda 170 milyon TL değerinde malikane bulunuyor. Ataşehir’de beş daire, nakit varlık, araç ve mücevherler de var.

MENAJERDEN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Menajer Mert Siliv, Ürek’in kardeşlerinin mal paylaşımı adımı atmadığını söyledi. Ailenin yas sürecinde olduğunu ifade etti. Mirasın hukuki süreçler sonrası kardeşlere geçtiğini belirtti.

OKUL YAPTIRMAK EN BÜYÜK ARZUSUYDU

Fatih Ürek, hayattayken kendi adına okul yaptırmak istiyordu. Vasiyetini sık sık güncellediğini ifade etmişti. Bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.

ABLA SELVİ ÜREK'İN AÇIKLAMALARI

Selvi Ürek, Nişantaşı’nda görüntülendi ve miras hakkında konuştu. “Onlarca ayakkabı var, para edecek çok kıyafet var” dedi. “Hepsini satacağız, anı olarak bir bileklik aldım” ifadelerini kullandı.

MADDİ BİRİKİMİNİN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Selvi Ürek, kardeşinin maddi birikiminin olmadığını söyledi. Hayat poliçeleri yaptırdığını ancak borçları olduğunu belirtti. “Büyük kısmını kendi öz kaynakları ödedi” dedi.

KARDEŞLER ARASINDA SORUN YOK

Kardeşler arasında sıkıntı olmadığını ifade eden Selvi Ürek, kürk ve ayakkabıları satacaklarını söyledi. “Hepsini satıp bağışlayacağız” dedi. “Miras haktır” ifadesini kullandı.