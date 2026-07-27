Semicenk, Beyşehir’de Coşkuyla Sahne Aldı

Semicenk, Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali’nin final gecesinde sahneye çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Festival alanını dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser öncesinde ilçe merkezinde yoğunluk yaşandı ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Konserde müzikseverler Semicenk’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı. Beyşehir Gölü kıyısında ortaya çıkan görüntüler kartpostalları andırdı. Festival renkli görüntülerle ve yoğun katılımla tamamlandı.