Sergen Yalçın, Lewandowski Transferine Onay Vermedi

Sergen Yalçın, futbol kariyeri boyunca verdiği transfer kararlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Robert Lewandowski’yi transfer etmeyi reddettiğini itiraf etti. Yalçın bu kararını takım planlamasına dayandırdı. Polonyalı yıldızın maliyetini de açıkladı.

LEWANDOWSKİ TRANSFERİNİ REDDETTİ

Yalçın, kendisine yöneltilen bir soru üzerine o dönem yaşananları esprili bir dille anlattı. “Başkan’a ‘Lewandowski’yi alacaksak Quaresma’yı da alalım, ben de birkaç kilo verip oynayayım’ dedim” sözleriyle transferi reddettiğini belirtti.

YAŞ VE SİSTEMİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Deneyimli teknik adam, yıldız oyuncunun kalitesini tartışmadığını ancak 40 yaşına yaklaşmış oyuncu almadığını söyledi. “Kurmayı düşündüğümüz sisteme uygun değildi” diyen Yalçın, o seviyedeki yatırım için Lukaku ya da Sörloth tarzı isimleri tercih edeceğini belirtti.

15 MİLYON EURO İMZA PARASI AÇIKLANDI

Yalçın, Polonyalı yıldızın o dönem 15 milyon euro imza parası ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ettiğini açıkladı. “Şimdi dönüp baktığımda kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım siz karar verin” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.