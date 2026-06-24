Sergen Yalçın, Lewandowski Transferine Onay Vermedi

Spor
Sergen Yalçın ve Robert Lewandowski'nin yüzleri, arka planda fırtına efektiyle
Sergen Yalçın, Lewandowski transferini reddetme nedenlerini esprili bir dille açıkladı ve taktiksel tercihlerini vurguladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Sergen Yalçın, futbol kariyeri boyunca verdiği transfer kararlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Robert Lewandowski’yi transfer etmeyi reddettiğini itiraf etti. Yalçın bu kararını takım planlamasına dayandırdı. Polonyalı yıldızın maliyetini de açıkladı.

LEWANDOWSKİ TRANSFERİNİ REDDETTİ

Yalçın, kendisine yöneltilen bir soru üzerine o dönem yaşananları esprili bir dille anlattı. “Başkan’a ‘Lewandowski’yi alacaksak Quaresma’yı da alalım, ben de birkaç kilo verip oynayayım’ dedim” sözleriyle transferi reddettiğini belirtti.

YAŞ VE SİSTEMİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Deneyimli teknik adam, yıldız oyuncunun kalitesini tartışmadığını ancak 40 yaşına yaklaşmış oyuncu almadığını söyledi. “Kurmayı düşündüğümüz sisteme uygun değildi” diyen Yalçın, o seviyedeki yatırım için Lukaku ya da Sörloth tarzı isimleri tercih edeceğini belirtti.

15 MİLYON EURO İMZA PARASI AÇIKLANDI

Yalçın, Polonyalı yıldızın o dönem 15 milyon euro imza parası ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ettiğini açıkladı. “Şimdi dönüp baktığımda kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım siz karar verin” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.