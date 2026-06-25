Sergen Yalçın, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yorumculuğa yöneldi ve Arda Turan için gündem yaratan açıklamalar yaptı. Yalçın’ın hedefinde Shakhtar Donetsk’teki Arda Turan vardı. Genç teknik direktörün Avrupa’da kalması gerektiğini vurguladı.

ARDA TURAN’A AVRUPA’DA KAL ÇAĞRISI

Yalçın, Arda’nın Atletico Madrid ve Barcelona patentine dikkat çekti. Arda, Avrupa’da çok iyi takımlara gitme potansiyeli taşıyor dedi. Yalçın, başarılı çalıştırıcının hedeflerini yurt dışında tutmasını istedi.

TÜRKİYE’NİN YIPRATICI ORTAMI UYARISI

Tecrübeli futbol adamı, Türkiye’nin kaotik ve yıpratıcı olduğunu söyledi. Kendi yaşadığı zorlukları örnek gösterip Arda’ya ağabey tavsiyesi verdi. İnşallah iyi bir yere gider ülkemizi temsil eder dedi. Arda’ya da tavsiyem Türkiye’den uzak dur şeklinde konuştu. Başımıza gelenleri gördün işte, daha ötesi var mı diye sordu.