You Always Hurt The Ones You Love

Dünya Gündemi
Bir kişi boğa üzerinde dengesini kaybederek düşüyor
Johnny Knoxville, Jackass serisinin son filmiyle birlikte 30 yıllık maceranın sona erdiğini duyurdu.
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Yaşlanmanın getirdiği en belirgin sonuçlardan biri, yaralanmaların daha fazla acıtması ve iyileşme sürecinin uzaması. Kırık kemikler düzgün kaynamazken, yeni travmalar eski sakatlıkların üzerine eklenerek gizemli ağrı kaynakları oluşturuyor. Hücreler bölünmekte yavaşlıyor ve bazıları yaşlanarak kendini kopyalama yetisini kaybediyor. Johnny Knoxville’in vücudu bu dersleri fazlasıyla iyi öğrenmiş durumda. 55 yaşındaki “Jackass” lideri, eskisine kıyasla çok daha az gösteri yapıyor. 2022 yapımı “Jackass Forever” filminde azgın bir boğa tarafından boynuzlanıp havaya fırlatılan Knoxville, beyin kanaması geçirdi ve doktorlar onu bir daha boğalarla aynı arenaya sokmadı. Serinin üçüncü ve son filmi olduğu söylenen “Jackass: Best and Last”te artık boğa yok.

JACKASS SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

Her şey yaklaşık 30 yıl önce, genç Bam Margera ve arkadaşlarının Pensilvanya’nın banliyölerinde “CKY” adlı kaykay videoları çekmesiyle başladı. Çöplerin üzerinden atlamaktan iki katlı bir binadan çöp konteynırına atlamaya kadar uzanan gösteriler, “Big Brother” dergisinin editörü Jeff Tremaine ve yönetmen Spike Jonze’un dikkatini çekti. Margera ile buluşan ekip, demo görüntüler çekerek konsepti MTV’ye sattı. 2000-2002 yılları arasında yayınlanan “Jackass” televizyon programı, hem güreş kadrosu hem de reality show havası taşıyan karakterleriyle izleyiciyle buluştu.

UNUTULMAZ KADRO VE EN ÇILGIN GÖSTERİLER

Ekipte Knoxville ve Margera’nın yanı sıra, sirk palyaçosu kökenli Steve-O timsah çukurunun üzerinde ip yürümeye çalışırken, Chris Pontius “Party Boy” karakteriyle üzerinde sadece tanga ve papyon bırakan yırtılabilir takımlar giyiyor. Cüceliğiyle tanınan kaykaycı Jason “Wee Man” Acuña ile iri yapılı komedyen Preston Lacy, boy farklarını vurgulayan tandem bungee atlayışı gibi gösterilerle dikkat çekiyor. Özellikle ergenlik çağındaki erkek çocukları için bu kısa süreli anarşik televizyon deneyimi, hayat değiştiren bir güç haline geldi.

YENİ NESİL JACKASS OYUNCULARI

O dönem “Jackass” izleyen gençlerden bazıları artık gösterilerde yer alıyor. Odd Future kurucusu Jasper Dolphin ve komedyen Rachel Wolfson seriye katılan yeni isimler arasında. Son filmde Dolphin ve Knoxville takım elbise giyip bir ofiste koçla kilitleniyor. Dolphin defalarca yere serilirken koçun ırkçı olup olmadığını sorguluyor. İlk başta tedirgin olduğunu söyleyen Dolphin, “Yuvarlanmaya başlayınca çok eğlenceliydi” diyor.

TELEVİZYONDA ŞAKA ANLAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ

Candid Camera” 1948’de ABC’de yayınlanmaya başladığında ilk şakalardan biri, bir posta kutusuna gizlenmiş mikrofondan insanlara yeterli pul ödeyip ödemediklerini sormaktı. 70 yıl boyunca kesintili yayınlanan program, PG dereceli şakalarıyla sınırlı kalırken, kablolu yayındaki “Jackass” tam bir tuvaletin içinde ters dönmekten kanalizasyon tesisinde dalış yapmaya kadar her şeyi gösterebiliyordu. 2002’de vizyona giren “Jackass: The Movie” dünya çapında 80 milyon dolar hasılat elde etti.

ARKADAŞLIK BAĞI VE EMPATİ TEMELLİ MİZAH

Harvard antropologu Elaine Scarry’nin “Acı Çeken Beden” kitabında belirttiği gibi fiziksel acı her zaman ölümü taklit eder. Ancak “Jackass”ta itici güç kötü niyet değil arkadaşlık. Oyuncular arasındaki barak sevgi ve derin dostluklar, seriyi sıradan şaka programlarından ayırıyor. Minneapolis’te spor radyosu sunucusu Dana Wessel, “Arkadaşlarınızla aptalca şeyler yapıp gülüyorsunuz, bu çok doğal. Karşılıklı eğlence ve samimiyet herkesi içine çekiyor” diyor.

YOUTUBE ÇAĞINDA PRANK ANLAYIŞI FARKI

“Jackass” sonrası Punk’d ve Impractical Jokers gibi kanal şovları yaygınlaştı. Ancak YouTube ile birlikte prank kültürü sivri uçlara kaydı. Nelk Boys, Logan Paul ve Jake Paul gibi isimler sıradan insanları hedef alan şakalarla popüler oldu. Wolfson, “Jackass’ta şaka her zaman bize gelirdi, şimdiki akımlarda amaç insanlara kötü davranmak” diyerek farkı vurguluyor.

SON FİLM VE VEDA

“Jackass: Best and Last”, orijinal kadro için bir veda niteliği taşıyor. Film yeni gösterilerin yanı sıra geri dönüş sahneleri ve set arkası yorumları içeriyor. Ryan Dunn’ın 2011’de alkollü araç kazasında hayatını kaybetmesi ve Bam Margera’nın setten ayrılması, filme hüzünlü bir ton katıyor. Knoxville, “Üzgünüm” diyerek 30 yıllık arkadaşlarıyla para kazanma serüveninin sonuna geldiğini hissettiriyor. Filmin son sahnesinde genç Knoxville ve Tremaine’in bir motel odasında kaydedilmiş eski görüntüleri, “Jackass”ın aslında ne olduğunu özetliyor: Arkadaşlarla yapılan aptalca ama içten eğlenceler.

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